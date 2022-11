Wehkamp stopt samenwerking met elektronicagigant BCC

Online warenhuis Wehkamp en elektronicagigant BCC zetten per direct een streep door de samenwerking, dat meldt Wehkamp in een persbericht. Het huidige contract liep af en de samenwerking is niet verlengd. Het betekent een einde aan vier jaar collaboreren.

Het aanbieden van een volledig elektronica-assortiment is geen onderdeel van de strategie, aldus Wehkamp. De focus ligt vooral op fashion, home & living. De beëindiging van de samenwerking heeft voor Wehkamp geen grote financiële gevolgen, zo staat in het persbericht.

Wehkamp bedankt BCC voor de samenwerking en kijkt terug naar een leerzame en succesvolle periode. In 2018 startte Wehkamp met het verkopen van BCC-producten. Later breidde de samenwerking uit, waarbij consumenten gebruik konden maken van service-proposities van zowel Wehkamp als BCC. Daaronder viel installatie, reparatie, betaaloplossingen en bezorgservices.

Klanten van Wehkamp kunnen nog steeds bij het online warenhuis terecht over vragen omtrent garantie en klachten over reeds aangeschafte producten. Daarnaast kunnen gekochte producten gewoon geretourneerd worden.