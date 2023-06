Wehkamp verwerft exclusieve rechten CoolCat

Wehkamp verwierf de exclusieve rechten van kledingmerk CoolCat. Dat betekent dat Coolcat sinds 1 juni enkel verkrijgbaar is bij Wehkamp en Kleertjes.com, zo meldt Wehkamp in een persbericht. De webshop van CoolCat staat dan ook op zwart.

CoolCat is een dochteronderneming van Cool Investments. Roland Kahn, oprichter van het bedrijf, besloot tussen 2017 en 2019 alle winkels van CoolCat te sluiten en te foccussen op de kindercollectie via een online kanaal. Wehkamp speelde daarbij een belangrijke rol. Kahn is dan ook tevreden met de nieuwe stap voor Coolcat. “Het merk krijgt hiermee de continuïteit maar ook de aandacht die het verdient.”

Graham Harris, CEO van Wehkamp, laat weten dat de overeenkomst ‘ongetwijfeld zal leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden’. “Nu kunnen we onze positie als beste online aanbieder met het meest inspirerende en zorgvuldig samengestelde assortiment mode en accessoires nog meer versterken en halen we met CoolCat een gevestigde naam op het gebied van jeugdmode binnen.”