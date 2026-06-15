Wekenlange staking bij Belgisch distributiecentrum H&M voorbij

De activiteiten in het Belgische distributiecentrum van H&M in Ghlin zijn weer hervat, zo meldt nieuwsbureau Belga. De werkzaamheden lagen meerdere weken stil vanwege stakingen van het personeel.

De medewerkers van het distributiecentrum hebben ingestemd met een nieuw sociaal plan. De geplande sluiting van het centrum leidt tot een collectief ontslag voor 440 mensen. De activiteiten in het centrum worden nu geleidelijk afgebouwd vanaf eind juni tot september.

De stakingen zorgden voor bevoorradingsproblemen bij H&M in België en andere Europese landen. Als het centrum in Ghlin is gesloten zal de distributie worden overgeheveld naar bestaande centra in Spanje en Italië.