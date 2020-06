Wereldbank voorspelt zwaarste economische recessie in tachtig jaar

De Wereldbank voorspelt dat de wereldeconomie dit jaar zal krimpen met 5,2 procent als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van de VN-ontwikkelingsorganisatie. De economische recessie is daarmee de diepste in tachtig jaar, zo concludeert de Wereldbank.

Volgens de Wereldbank zullen vooral geavanceerde economieën hard worden geraakt: hier is de krimp gemiddeld zeven procent. In het eurogebied gaat de Wereldbank uit van een krimp van 9,1 procent, in de Verenigde Staten van 6,1 procent.

Opkomende economieën en ontwikkelingslanden (EMDE’s) gaan er in 2020 gemiddeld 2,5 procent op achteruit. Tot deze categorie behoren volgens de Wereldbank ook nog de landen China, India en Rusland. Het is voor het eerst sinds 1960 dat deze groep landen - met een aantal snelgroeiende economieën - gemiddeld economische krimp meemaakt, benadrukt de Wereldbank. Voor 1960 hield de ontwikkelingsinstantie de cijfers van deze groep nog niet bij. In deze groep is het aantal coronabesmettingen bovendien nog steeds stijgende.

Tot slot berekent de Wereldbank dat negentig procent van de economieën wereldwijd als gevolg van de coronacrisis zal krimpen, het hoogste aandeel sinds 1870. Dat benadrukt hoe groot het geografisch gebied is waarop de coronacrisis impact heeft. Door de internationalisering van handel en de grote gevolgen van de coronapandemie op reizen en toerisme zijn de gevolgen van de coronacrisis nadrukkelijk grensoverstijgend.

De Wereldbank benadrukt dat vooral EMDE’s kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de pandemie. Volgens de Wereldbank kan de crisis hier tientallen miljoenen mensen in extreme armoede duwen.