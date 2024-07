‘Wereldhave voert concrete verkoopgesprekken voor twee Nederlandse winkelcentra’

Wereldhave is dicht bij de verkoop van twee Nederlandse winkelcentra, zo melden diverse media op basis van een gesprek tussen CEO Matthijs Storm en ABM Financial News. Daarnaast zit het bedrijf in een verkenningsfase om een joint venture op te zetten voor één van zijn elf winkelcentra. Om welke winkelcentra het gaat, wordt niet benoemd.

Het vastgoedbedrijf geeft topprioriteit aan het herschikken van het Nederlandse portfolio ‘vanwege het nieuwe belastingregime’, zo benadrukte Storm volgens MarketScreener. Wereldhave heeft geen voorkeur voor een verkoop of joint venture. De CEO staat voor beide opties open. Als het gaat om een verkoop verwacht Storm wel dat het vastgoed op of boven de boekwaarde wordt verkocht.

De opbrengst van de verkopen of joint ventures wil Wereldhave gebruiken om de schuldgraad omlaag te brengen. Het bedrijf verwacht in de tweede helft van het jaar meer over de verkopen en joint venture te kunnen delen.