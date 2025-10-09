Wereldwijde expansie Uniqlo stuwt sterke financiële resultaten voor moederbedrijf Fast Retailing

Fast Retailing, het moederbedrijf van Uniqlo, rapporteert sterke financiële resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 augustus 2025. De omzet steeg op jaarbasis met 9,6 procent naar 3,4 biljoen yen. De winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van het moederbedrijf nam toe tot 433 miljard yen (2,4 miljard euro), een stijging van 16,4 procent.

Dit is het vierde achtereenvolgende jaar met recordprestaties, gedreven door de toenemende wereldwijde steun van klanten voor het LifeWear-concept. Het bedrijf investeert actief in wereldwijde operationele groei, waarbij de kapitaaluitgaven stegen naar 171,9 miljard yen, met een sterke focus op nieuwe winkels en geautomatiseerde magazijnen.

Prestaties Uniqlo Internationaal en binnenland

Uniqlo International behaalde een recordprestatie, met een omzetstijging van 11,6 procent naar 1,9102 biljoen yen en een groei van de bedrijfswinst met 10,6 procent naar 305,3 miljard yen. De prestaties verschilden echter aanzienlijk per regio. De markten in Groot-China rapporteerden een omzetdaling en een grote winstkrimp: de omzet op het Chinese vasteland daalde met ongeveer vier procent en de bedrijfswinst met circa tien procent. De activiteiten in Zuid-Korea, Zuidoost-Azië, India en Australië lieten daarentegen een aanzienlijk hogere omzet en winst zien over het hele jaar, met een gezamenlijke omzetstijging van 14,6 procent naar 619,4 miljard yen en een bedrijfswinst van 116,9 miljard yen, een stijging van 20,5 procent.

Uniqlo Noord-Amerika en Europa behaalden beide een sterke stijging in omzet en winst. De omzet in Noord-Amerika bedroeg 271,1 miljard yen, een stijging van 24,5 procent, en de bedrijfswinst steeg met 35,1 procent naar 44,2 miljard yen. De omzet in Europa was 369,5 miljard yen, een toename van 33,6 procent, en de winst groeide naar 54,2 miljard yen, een plus van 23,7 procent. Beide regio's profiteerden van succesvolle nieuwe winkels die dienden als ‘media beacons’ om de naamsbekendheid en de e-commerceverkoop te vergroten. Uniqlo kon ook de kosten van extra Amerikaanse importheffingen opvangen door een herziening van de productprijzen, minder kortingen en een strengere kostenbeheersing.

Uniqlo Japan had ook een recordjaar, waarbij de omzet voor het eerst de grens van een biljoen yen overschreed. De omzet bereikte 1,0260 biljoen yen, een stijging van 10,1 procent, en de winst steeg met 17,5 procent naar 181,3 miljard yen. De vergelijkbare omzet, inclusief e-commerce, groeide over het hele jaar met 8,1 procent.

GU rapporteerde een omzetstijging maar een grote winstkrimp in het boekjaar 2025. De omzet bereikte 330,7 miljard yen, een stijging van 3,6 procent, terwijl de bedrijfswinst daalde naar 28,3 miljard yen, een daling van 12,6 procent.

Toekomstperspectief en duurzaamheid

Het bedrijf blijft zich inzetten om van Uniqlo International zijn groeipijler te maken, door het openen van nieuwe winkels en het verbeteren van de productontwikkeling. Fast Retailing voorspelt dat het netwerk van de groep eind augustus 2026 in totaal 3.594 winkels zal tellen.

De groep intensiveert ook zijn duurzaamheidsinspanningen onder het LifeWear-concept. Belangrijke initiatieven zijn onder meer het “Re.Uniqlo”-programma, dat de levensduur van kleding verlengt, met reparatie- en opknapdiensten die nu beschikbaar zijn in 63 winkels in 22 landen. Voor de lente/zomer 2025-collectie bereikte het aandeel materialen met een lagere uitstoot van broeikasgassen zeventien procent van alle gebruikte materialen. Het bedrijf werd door het CDP voor drie opeenvolgende jaren erkend als een “A-lijst”-bedrijf voor klimaatverandering.