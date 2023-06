Wereldwijde luxemarkt nog steeds in de lift, groei verder dit jaar mogelijk vertraagd

Luxe is booming en dat blijft het nog wel even. De wereldwijde luxe markt schreef 2022 in de boeken als een recordjaar met een marktwaarde van 345 miljard euro. De groei hield in het eerste kwartaal van 2023 aan, zo blijkt uit Bain & Company's Luxury Goods Worldwide Market Study. De marktwaarde voor luxe groeit negen tot elf procent in het eerste kwartaal, ten opzichte van 2022.

De groei wordt in het rapport toegeschreven aan een aantal factoren, waaronder de geleidelijke afname van hyperinflatie, het herstellende vertrouwen van lokale consumenten in Europa, de heropening in China en het opheffen van de beperkingen van het nulcovidbeleid.

“De luxesector gaat na zijn post-pandemische groei een nieuwe fase in met hernieuwde drijfveren van veerkracht die winnaars en verliezers aanwijzen”, schrijft Claudia D'Arpizio, de hoofdredacteur van de studie, partner van Bain & Company en leider van Bains Global Luxury Goods and Fashion practice, in het persbericht. “Merken die willen slagen, moeten zich holistisch richten op consumenten; hun blootstelling evenwichtig verdelen over regio’s; een hoge waardepropositie bieden met een verhoogde instap klantgerichtheid en ervaring op grote schaal; en inzetten op iconen, tijdloze en opvallende stukken.”

Groei Amerikaanse luxemarkt vertraagt, Europa en China groeien verder

Geografisch gezien geven Amerikanen minder geld uit vanwege de economische onzekerheden en het einde van de coronasteun. Amerikaanse topklanten houden stand, maar verschuiven hun uitgaven deels naar het buitenland omdat de prijsverschillen groter worden. De Amerikaanse consument richt zich nu vooral op ‘opvallende items’ in diverse categorieën en op nieuwe formele en gelegenheidskleding.

Europa noteert daarentegen een sterke groei die voornamelijk te danken is aan ‘top-spenders’. Echter wacht dit continent op ‘het uur van de waarheid’. De veerkracht zal in de zomer onder druk komen te staan als de lokale bevolking wordt geconfronteerd met het einde van hun ‘luxe shoppingparadijs’. De ‘long tail’ van toeristen uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten zal in het eerste halfjaar voor een vertraging in de groei zorgen.

Het Chinese vasteland zit in de lift en zal dit jaar verder groeien. De groei wordt toegeschreven aan de terugkeer van toerisme. Ook Zuidoost-Azië zette zijn groeipad verder voort. Dit werd ondersteund door een toestroom van Russische toeristen.

Qua categorieën worden iconische tassen steeds meer gezien als waardevolle bezittingen. De categorieën horloges en juwelen zijn tegenwoordig erg populair. In Azië zijn schoenen booming, terwijl de populariteit in dit segment in de westerse landen afneemt.

In de studie wordt ook een voorspelling voor het hele jaar gedaan. Zo wordt verwacht dat de luxemarkt in 2023 zal groeien naar een marktwaarde van 360 miljard tot 380 miljard euro. Met een blik op de verdere toekomst, wordt verwacht dat de luxemarkt in 2030 een marktwaarde heeft tussen de 530 miljard en 570 miljard euro. Dat is 2,5 keer zoveel als de marktwaarde in 2020.