Wereldwijde luxemarkt riskeert in 2025 grootste turbulentie in vijftien jaar

Parijs - De wereldwijde luxemarkt zal naar verwachting in 2025 een vertraging zien. Deze vertraging wordt beïnvloed door de geopolitieke context en de economische onzekerheden. Er is een risico op de grootste turbulentie in vijftien jaar. De vooruitzichten op lange termijn blijven echter positief. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Bain and Company.

De luxe-verkopen, gevoelig voor onzekerheid, staan onder toenemende druk. Het vertrouwen van luxeconsumenten wordt aangetast door economische onrust, geopolitieke en commerciële spanningen, valutaschommelingen en de volatiliteit van de financiële markten. Dit waarschuwt het onderzoek dat donderdag werd gepubliceerd.

Volgens de auteurs van deze studie, uitgevoerd in samenwerking met de Altagamma Foundation, zouden deze tegenwind de sterkste kunnen zijn waarmee de industrie in vijftien jaar te maken heeft gehad.

China en de Verenigde Staten, de belangrijkste markten voor de sector, zien een dalende vraag. In de Verenigde Staten wordt dit veroorzaakt door schommelingen in verband met importheffingen. In China speelt de afwachtende houding van de middenklasse een rol, aldus het onderzoek.

“We bevinden ons in een vrij ongebruikelijke periode van turbulentie en volatiliteit, of het nu economisch, geopolitiek of anderszins is. De wereldwijde luxebestedingen zijn na Covid sterk gegroeid. We zien nu een terugkeer naar normaal”, benadrukt Joëlle de Montgolfier, directeur van de luxeafdeling bij Bain and Company, tegenover AFP. “Er is nog steeds een verlangen naar luxe in de wereld. We hebben geen markt die instort, verre van dat”, nuanceert ze.

Van min 2 procent tot min 5 procent

Na 1.478 miljard euro in 2024 zou de groei van deze markt dit jaar kunnen vertragen. Met name de verkoop van persoonlijke luxeartikelen (mode en lederwaren, juwelen, horloges), die ongeveer een kwart van het totaal vertegenwoordigen, zou met twee tot vijf procent kunnen dalen. Dit is “volgens het meest waarschijnlijke scenario”.

“We hadden een relatief positieve voorspelling in het laatste kwartaal van 2024, maar helaas begon 2025 met een daling”, legt Joëlle de Montgolfier uit. Ze spreekt van een “normalisatie van de markt”.

Het onderzoek schetst twee andere scenario’s, die minder waarschijnlijk worden geacht. Een optimistisch scenario waarbij de verkoop zich tussen -2 en +2 procent zou ontwikkelen. En een pessimistisch scenario met een daling van de vraag en een daaruit voortvloeiende daling van de verkoop met vijf tot negen procent.

“Er heerst grote twijfel over de toegevoegde waarde van luxe, de wenselijkheid ervan, het vermogen om klanten te overtuigen dat het de juiste prijs heeft voor wat het biedt. En de luxe zelf (de groepen in de sector, red.) heeft ook wat twijfels gezien de stoelendans van creatieve directeuren”, analyseert Joëlle de Montgolfier.

De afgelopen maanden hebben verschillende grote modehuizen inderdaad van artistiek directeur gewisseld, met de komst van Matthieu Blazy bij Chanel, Jonathan Anderson bij Dior, Demna bij Gucci.

“Iedereen weet dat er vernieuwing nodig is, dat er nieuwe dingen, innovatie, enz. moeten worden geïntroduceerd. Maar tegelijkertijd, nu iedereen is gewisseld, weten we niet zeker hoeveel vernieuwing we zullen zien”, benadrukt Joëlle de Montgolfier.

“Tegen de tijd dat alle creatieve en artistieke directeuren op hun plaats zitten en hun eerste collectie beginnen te produceren... is het onwaarschijnlijk dat we in 2025 de resultaten van deze inspanningen en hun conversie in termen van groei zullen zien”, schat ze.

Op lange termijn schat het onderzoek van Bain and Company/Altgamma dat “de fundamenten en vooruitzichten goed blijven”. Ze stellen dat in de komende vijf jaar meer dan 300 miljoen nieuwe consumenten, waarvan de helft afkomstig is van Generatie Z (geboren tussen eind jaren negentig en begin 2010) en Generatie Alpha (geboren na 2010), de markt zullen betreden.

In combinatie met een stijging van het wereldwijde inkomen en de vermogensoverdracht tussen generaties, zal het potentiële klantenbestand voor luxe naar verwachting groeien, concludeert Bain and Company.