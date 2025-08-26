Wereldwijde postdiensten staken Amerikaanse zendingen stil te midden van wijzigingen in de-minimisregeling

Wereldwijde postdiensten, waaronder DHL, maar ook PostNL en Bpost, voeren een volledige of gedeeltelijke stop in op zendingen naar de VS te midden van de veranderingen in de de-minimisregel in de regio. Deze regel stond voorheen toe dat pakketten met een waarde van minder dan 800 dollar belastingvrij het land konden binnenkomen.

De regeling werd in 2016 ingevoerd. President Donald Trump maakte hier in mei voor het eerst een einde aan voor goederen die uit China werden geïmporteerd. Later, in juli, tekende Trump een decreet dat de afschaffing van de regeling wereldwijd uitbreidde.

Vanaf 29 augustus geldt een nieuwe regel. Brieven en persoonlijke geschenken onder de 100 dollar zijn vrijgesteld van invoerrechten bij binnenkomst in de VS. Alle andere pakketten zijn onderworpen aan de standaardtarieven voor geïmporteerde goederen uit hun respectievelijke landen.

Pakketten die vóór 29 augustus in de VS aankomen, worden niet belast. Pakketten die na deze datum aankomen, kunnen echter worden teruggestuurd naar de afzender om extra kosten te vermijden, aldus sommige postdiensten.

In reactie op de komende veranderingen hebben een aantal wereldwijde vervoerders de zendingen naar de VS volledig opgeschort of bepaalde beperkingen aangekondigd. Sommige daarvan zijn tijdelijk, terwijl ze de volgende stappen bepalen.

Het Duitse DHL kondigde tijdelijke beperkingen aan voor het verzenden van goederen voor particuliere en zakelijke klanten. Het bedrijf was op 22 augustus al gestopt met het accepteren en transporteren van pakketten naar de VS van zakelijke klanten.

“Cruciale vragen blijven onbeantwoord, met name over hoe en door wie de douanerechten in de toekomst zullen worden geïnd, welke aanvullende gegevens vereist zijn en hoe de gegevensoverdracht naar de Amerikaanse douane en grensbewaking (CBP) zal worden uitgevoerd”, aldus DHL in een verklaring.

Wereldwijde postdiensten worstelen met snelle en onduidelijke veranderingen

Postdiensten in continentaal Europa, waaronder in België, Frankrijk, Litouwen, Tsjechië en Slovenië, hebben de zendingen naar de VS al volledig opgeschort. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Royal Mail de exportdiensten voor bedrijven stopgezet. Ze hopen een nieuw systeem op te zetten om vóór de invoering aan de regels te voldoen.

Een vergelijkbare verschuiving is te zien bij dienstverleners in Nieuw-Zeeland en Australië. Klanten in beide regio's werden gewaarschuwd voor hogere portokosten. In Nieuw-Zeeland zijn pakketbezorgingen naar de VS ‘tijdelijk niet beschikbaar’. Australia Post is een samenwerking aangegaan met Zonos, een Amerikaanse aanbieder van douane- en betalingssystemen, om een nieuw factureringssysteem op te zetten. Hiermee hopen ze klanten in staat te stellen om rechten vooruit te betalen.

De verandering in de de-minimisregel heeft veel postbedrijven verrast. Velen geven aan dat ze zich door het gebrek aan informatie over de nieuwe regels niet tijdig hebben kunnen aanpassen.

PostEurop, de brancheorganisatie van openbare postbedrijven in Europa, meldt dat de CBP de technische specificaties en implementatiedetails pas op 15 augustus heeft gepubliceerd. “Dit geeft de Europese postdiensten extreem weinig tijd om zich voor te bereiden.” “Bovendien behoeft de bijbehorende documentatie nog verdere verduidelijking”, voegt de organisatie toe.

Voor de VS is het mogelijke einde van de de-minimisregel al lange tijd onderwerp van gesprek. Het beleid werd al kritisch bekeken door voormalig president Joe Biden. Zijn regering had al twijfels geuit over de toekomst van de regeling.

Na zijn aantreden in het Witte Huis heeft Trump de inspanningen versneld om het beleid definitief te ontmantelen. Hij beschuldigde Chinese verkopers ervan misbruik te maken van de regeling. Hij beweerde dat de vrije stroom van ongecontroleerde kleine pakketten de invoer van illegale goederen in de VS mogelijk had gemaakt.

Na de afschaffing van de de-minimisregel voor Chinese import riepen Amerikaanse handelsorganisaties Trump op tot een volledig verbod. De National Council of Textile Organisations heeft bijvoorbeeld verzocht om een wereldwijd einde te maken aan de ‘destructieve’ regeling om te voorkomen dat Chinese producten via derde landen de VS binnenkomen.