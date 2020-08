Werken in de mode: hoe voer je een goed digitaal sollicitatiegesprek?

De wereld heeft een digitale transformatie meegemaakt, en veel van wat vroeger persoonlijk gebeurde, vindt nu online plaats. Het sollicitatieproces in de mode-industrie vormt daarop geen uitzondering: in plaats van face-to-face te zitten, ontmoeten sollicitanten en recruiters elkaar nu screen-to-screen. Veel factoren waarop sollicitanten zich tijdens een persoonlijk sollicitatiegesprek moeten concentreren, zijn ook van toepassing op videogesprekken.

Check van tevoren of alles werkt

Allereerst is het handig om erachter te komen welke software de recruiter gaat gebruiken. De sollicitant moet de juiste software installeren en dat bij voorkeur ruim van tevoren, zegt Nabila Staschel, senior executive search consultant bij HR-bureau Deeken HR in Berlijn. "Je kunt een dag of twee van tevoren beginnen en een testgesprek voeren." Bij het testen moet je ervoor zorgen dat de camera en microfoon werken. Ze adviseerde ook om niet te vertrouwen op de ingebouwde tests van het programma, maar om een echte testoproep te doen. Als de technologie draait, hoef je je daar niet meer druk om te maken tijdens het interview.

Daglicht

Een tweede belangrijke factor om een videogesprek succesvol te laten verlopen, is de belichting. Je moet er goed opletten dat je duidelijk zichtbaar bent op het scherm en niet in het donker zit. “Wij raden altijd aan zoveel mogelijk daglicht te gebruiken,” zei Staschel. “Dit houdt in dat je de laptop of camera zo moet positioneren dat je in het daglicht zit, en niet er tegenin.” Tegen het daglicht in zitten zorgt ervoor dat het licht van achter je komt waardoor de persoon waarmee je het gesprek voert jou niet goed kan zien.

Achtergrond

”We bevinden ons allemaal in onze privé-ruimtes en dus moeten we nadenken over wat we willen delen met anderen,” zegt Staschel. “Als het bureau in de slaapkamer is, kan het zijn dat de kledingkast en hondenmand in het zicht is. Je moet goed nadenken over hoe serieus jouw achtergrond eruitziet en of je laat zien wat je wel wilt laten zien.” Dit houdt niet in dat je alleen een steriele, witte muur achter je mag hebben of dat je een kantoor moet inrichten om professioneel over te komen op de recruiter.

In plaats daarvan adviseert Staschel een achtergrond te vinden die serieus is en niet te storend. Zo is een boekenkast een geschikte achtergrond, of zelfs een muur met foto’s. Je moet je op je gemak voelen met de achtergrond. Je kunt altijd van tevoren testen of jouw achtergrond er serieus en aantrekkelijk uitziet. “We adviseren hier altijd een zekere oprechtheid te bewaren", vervolgde Staschel. "Je hoeft geen geen whiteboard in het zicht te hebben met aantekeningen erop. Het gaat erom te kijken of je jouw achtergrond kan gebruiken om het inzicht over te brengen dat je graag zou willen laten zien."

Kleding

"Uiteindelijk zeg ik kandidaten altijd dat ze moeten doen alsof ze naar een persoonlijk gesprek gaan. Dit geldt ook voor kleding”, adviseerde ze. Zelfs bij sollicitatiegesprekken via video, moeten kandidaten dragen wat ze anders voor een fysiek sollicitatiegesprek zouden dragen. Maar betekent dit dat je in een pak thuis voor het computerscherm moet zitten? “Het hangt ervan af”' zei Staschel. "In de mode-, consumptiegoederen- of lifestyle-industrie komen formele gesprekken in kostuums - met uitzondering van het luxesegment - niet meer zo vaak voor. Het gaat meer over modebewustzijn. "

Oprechtheid hoeft niet te worden overgebracht door in een driedelig pak voor een boekenkast te zitten. "Het gaat erom dat je je op je gemak voelt. Iedereen moet zich identificeren met een kledingstijl,” legde ze uit. Voor mannen adviseert ze tijdens een ietwat formeel gesprek een jasje met een chique coltrui te dragen, of zelfs gewoon alleen een goed passende coltrui. Vrouwen kunnen een blouse dragen en het jasje achterwege laten. "Het is misschien ongebruikelijk dat mensen bij hun thuis een blazer dragen. Je kunt het aantrekken en als het niet goed past of niet lekker zit, draag het dan niet. "

Ook de functie waarop je solliciteert en sector waarin het bedrijf zich bevindt binnen de mode-industrie speelt een rol. In de meeste video-interviews die Staschel heeft begeleid sinds de verspreiding van het coronavirus, droegen mannen in plaats van pakken een overhemd, blazer of coltrui, terwijl vrouwen voor een blouse kozen. Zoals gebruikelijk is bij de kledingkeuze tijdens een sollicitatiegesprek, adviseerde Staschel: “Om zich veilig en op hun gemak te voelen, moeten sollicitanten zich afvragen bij welk bedrijf ze solliciteren. Wat drukt het uit? Wat is zijn positie in de markt? Op wat voor soort mode richt het zich? Wat zijn de collecties? Wat kan ik echt uitdragen? " Uiteindelijk gaat het erom een 'nieuw normaal' te creëren en de waarden van het bedrijf te belichamen, net als in een persoonlijk gesprek.

Technische problemen

Alles verloopt zoals gepland: de achtergrond, de belichting en de outfit. Maar ondanks de eerdere test drukt de gebruikte technologie de pret. Moeten sollicitanten die problemen hebben met hun internetverbinding of microfoon deze onmiddellijk aanpakken? "Absoluut," zei Staschel. "Als er een probleem is met de verbinding, wordt dan niet zenuwachtig. Dit is technologie en het werkt meestal niet meteen. Neem rechtstreeks contact met je gesprekspartner op en vraag hem/haar het video-gesprek opnieuw te starten. Er zal genoeg tijd voor zijn, want dit is voor iedereen een nieuwe situatie. “Het is erger als je technische problemen niet aanpakt en niet het gesprek kunt voeren dat je zou hebben gehad zonder een slechte verbinding, zei Staschel. "Vanuit mijn oogpunt zijn oplossingsgerichtheid en communicatie het allerbelangrijkste."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt vanuit het Engels door Ilona Fonteijn.

Beeld: Anna Shvets / Pexels