Werkgevers kunnen vanaf vandaag loonsteun aanvragen voor november en december

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kondigde het kabinet eind vorige maand een terugkeer aan van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die loonsteun willen aanvragen voor de maanden november en december van dit jaar, kunnen daarvoor vanaf vandaag een aanvraag indienen bij UWV.

De NOW beslaat ditmaal geen drie, maar twee maanden. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de laatste twee maanden van 2021. De tegemoetkoming is maximaal 85 procent en er kan een maximaal omzetverlies van 80 procent worden opgegeven. Het voorschot – zoals altijd 80 procent van de berekende tegemoetkoming – wordt dit keer niet in termijnen betaald, maar in één keer.

Nieuw is dat ook bedrijven die na 1 februari 2020 gestart zijn in aanmerking komen voor loonsteun. Om het omzetverlies te kunnen berekenen is er tenminste één maand volledige referentieomzet nodig voor de NOW-periode. Dat betekent dat alle bedrijven die gestart zijn vóór 1 oktober 2021 in aanmerking kunnen komen. De exacte voorwaarden voor starters en alle andere informatie over de zevende periode is te vinden op de website van het UWV.