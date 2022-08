Westerse inflatie beïnvloedt kleding export Bangladesh: ‘groei halveert’

Als gevolg van de inflatie in Europa en de Verenigde Staten zal de groei van de kleding export in Bangladesh dit jaar gehalveerd worden ten opzichte van vorig jaar, zo meldt Reuters in een persbericht. Waar er in 2021 nog een groei van dertig procent plaatsvond, wordt de groei voor dit jaar ingeschat op vijftien procent.

Ook Miran Ali, de vice president van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) en Fazlul Hoque, uitvoerend directeur van Plummy Fashions en voormalig president van de Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association, bevestigen de verwachting voor het groeipercentage in het persbericht. Ali verwijst overigens wel naar het percentage als een ‘normale groei’. De groei van dertig procent die vorig jaar plaatsvond was volgens hem ‘abnormaal hoog’. Ook Reuters meldt hoe de vertraging van de groei volgt op een een sterke stijging van de verkoop in 2021, nadat coronalockdowns werden opgeheven.

Desondanks was Bangladesh vorige maand, na Pakistan en Sri Lanka, het derde Zuid Aziatische land dat een lening opvroeg van het International Monetary Fund, zo deelt Reuters mee. De kledingindustrie maakt meer dan tachtig procent uit van de totale export van Bangladesh en veel grote klanten hebben al aangegeven tegenvallende verkopen te ervaren. Als gevolg, zo deelt Hoque mee, vragen klanten een vertraagde levering aan of verkleinen ze hun bestellingen.

Shahidullah Azim, een andere vice-voorzitter van de BGMEA, deelt mee hoe de stijging van de olieprijzen ook doorvertaald wordt naar de productiekosten. Dit zorgt volgens hem voor onvoorziene verliezen in de al geplaatste bestellingen. Ook voegt hij toe dat het volgend jaar "nog slechter zou kunnen gaan als de wereldeconomie in een recessie belandt."