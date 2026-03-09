Westfield Mall of the Netherlands getroffen door datalek

Westfield Mall of the Netherlands is getroffen door een datalek waarbij mogelijk persoonsgegevens van leden en nieuwsbriefabonnees zijn buitgemaakt. Volgens mediaberichten van onder anderen het AD en Hart van Nederland zijn betrokkenen per e-mail geïnformeerd over het datalek. Het gaat om gegevens van mensen die lid zijn van het loyaliteitsprogramma of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van het winkelcentrum in Leidschendam.

Volgens de mediaberichten heeft het winkelcentrum gemeld dat er ongeautoriseerde toegang is geweest tot een database met persoonlijke gegevens van leden van het loyaliteitsprogramma en nieuwsbriefabonnees. Mogelijk gelekte gegevens zijn onder meer voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode en geboortedatum. Financiële gegevens zouden niet zijn getroffen.

Waarschuwing voor phishing na datalek

Hoe de inbraak op de database heeft kunnen plaatsvinden, is niet bekendgemaakt. Het datalek is gemeld bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten en het winkelcentrum zegt verder onderzoek te doen. Leden zijn gewaarschuwd alert te zijn op mogelijke phishingpogingen en op verdachte e-mails, telefoontjes of sms-berichten waarin om persoonlijke of financiële gegevens wordt gevraagd.