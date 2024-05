‘Westland Shopping Center krijgt nieuwe Nederlandse eigenaar’

AG Real Estate is al jarenlang eigenaar van Westland Shopping Center, maar daar lijkt verandering in te komen. Het bedrijf verkoopt het winkelcentrum naar verluidt aan Nederlands bedrijf Eurocommercial, zo melden Belgische media, waaronder De Tijd.

Westland Shopping Center zou vorig jaar nog een waarde hebben van 350 miljoen euro. Het verkoopgesprek tussen AG Real Estate en Eurocommercial zou nog in het beginstadium zijn, zo is te lezen. Eurocommercial zet daarmee verdere stappen in zijn uitbreiding in België, iets wat het bedrijf hoog in het vaandel heeft staan. Eerder nam het bedrijf ook een volledig belang in het Woluwe Shopping Center. De vastgoedinvesteerder is ook actief in Italië, Frankrijk en Zweden.

Westland Shopping Center telt momenteel 52.000 vierkante meter en 110 winkels. Er zijn grote namen in het winkelcentrum gevestigd, waaronder Peek & Cloppenburg, Zara en H&M.