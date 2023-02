Wetsvoorstel dat "maatschappelijk verantwoord ondernemen” verplicht afgewezen

Het kabinet heeft een wetsvoorstel afgewezen dat het zou verplichten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zo meldt de NOS. Het voorstel werd ingediend door zes partijen in de Tweede Kamer. ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks kondigden het voorstel voor het eerst aan in 2021. Later sloten ook D66 en Volt zich aan.

De wet zou ondernemingen verplichten iets te doen tegen kinderarbeid, uitbuiting en milieuvervuiling. Misstanden zouden gemeld moeten worden in jaarverslagen, met daarbij ook een plan van aanpak voor een oplossing. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou toezicht houden op uitvoering en mogelijk ook sancties kunnen opleggen bij tekortkomingen.

De zorg is dat de regels in Nederland bij het aannemen van de wet strenger zouden zijn dan bij buurlanden. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor ondernemers, met alle economische gevolgen van dien.

Zo besprak ook minister Adriaansens in kamerdebatten en tegenover de NOS: "Wat het kabinet niet wil is dat ons bedrijfsleven op achterstand komt te staan ten opzichte van concurrenten over de grens en elders in de EU. Daarnaast wil het kabinet niet dat bedrijven straks verantwoordelijk zijn voor zaken waar zij geen invloed op hebben, bijvoorbeeld het productieproces bij toeleveranciers." Ook Minister Schreinemacher zegt in een toelichting aan de NOS dat het van belang is dat de afspraken daarover voor alle landen in de EU hetzelfde zijn.

De indieners van de wet hebben het kabinet gevraagd het wetsvoorstel nogmaals te bekijken.