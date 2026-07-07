Whering haalt financiering op van Ebay Ventures en Google AI Futures

Stylingapp Whering haalt zeven miljoen Amerikaanse dollar op in een financiering onder leiding van Ebay Ventures en Google AI Futures Fund, nu de app wereldwijd meer dan tien miljoen gebruikers telt.

De Londense start-up, gelanceerd in 2021 en geïnspireerd door de iconische virtuele kledingkast uit de film ‘Clueless’, helpt gebruikers bij het samenstellen van outfits met kleding en accessoires die ze al bezitten. De app speelt in op een duurzame verschuiving van passieve overconsumptie naar een bewuster gebruik van de kledingkast.

In een verklaring laat Whering weten dat de nieuwste financieringsronde “de volgende groeifase” ondersteunt. De start-up schaalt zijn AI-gedreven kledingkasttechnologie op om gebruikers te helpen beter te begrijpen wat ze bezitten, er meer van te dragen en bewuster te kopen. Daarnaast werkt het bedrijf toe naar zijn doel om “een definitieve databron” te bouwen voor de toekomst van circulaire en gepersonaliseerde retail.

Whering App Credits: Whering

Bianca Rangecroft, oprichtster en CEO van Whering, zegt: “Ik lanceerde Whering om een antwoord te bieden op de vraag die miljarden mensen zichzelf dagelijks stellen: Wat moet ik vandaag aan? Vijf jaar en tien miljoen gebruikers later denken we na over de volgende stap.

“We hebben toegang tot een enorme hoeveelheid data die voorheen niet bestond: niet alleen wat mensen kopen, maar ook wat ze daadwerkelijk dragen, waarmee ze het combineren en hoe ze zich daarbij voelen. Voor ons is de volgende stap het helpen van mensen bij elke interactie met kleding, niet alleen bij het aankleden 's ochtends, maar ook bij het kopen, verkopen of stylen. En we hebben de data om dat op een ongelooflijk gepersonaliseerde manier te doen.”

Kledingkast-app Whering haalt zeven miljoen Amerikaanse dollar op in nieuwste financieringsronde

Whering App Credits: Whering

Dankzij de deelname aan het Google AI Futures Fund hoopt Whering verbeterde diensten op basis van AI aan te bieden, zoals het genereren van suggesties die zich aanpassen aan de stemming van een gebruiker, het weer of een gelegenheid. Het bedrijf gelooft dat het met de steun van Google een reeks nieuwe in-app-lanceringen kan realiseren. Denk hierbij aan het automatisch verbeteren van elke geüploade afbeelding tot de kwaliteit van een retailer, de toevoeging van een “gallery scanner” waarmee gebruikers individuele items direct uit outfitfoto's in hun filmrol kunnen halen en uploaden, en een virtuele passervice om gebruikers te helpen visualiseren hoe kledingstukken op hun lichaam staan.

David Benjamin van Google AI Futures Fund voegt toe: “Whering's visie voor een digitale, AI-gedreven kledingkast die zowel persoonlijke stijl als de planeet vooropstelt, resoneert diep met ons.

“We zijn verheugd hen te verwelkomen bij het Google AI Futures Fund en hun reis te ondersteunen in het herdefiniëren van de toekomst van duurzame mode door middel van geavanceerde technologie.”

Whering App Credits: Whering

Een andere aantrekkelijke eigenschap voor investeerders is de manier waarop het platform data verzamelt over de gewoonten van zijn voornamelijk Gen Z-gebruikers. Uit eigen onderzoek blijkt dat 84 procent van de gebruikers hun kleding nu vaker draagt, terwijl bijna 70 procent minder fast fashion koopt sinds ze Whering dagelijks gebruiken. Bovendien bespaart meer dan een derde jaarlijks tussen de 100 en 300 pond.

Alexis Hoopes, vicepresident en wereldwijd hoofd mode bij Ebay, zegt: “Bij Ebay stimuleren we niet alleen recommerce, we versterken ook de infrastructuur die mode langer in omloop houdt. Dit is precies wat Whering toevoegt aan de industrie en aan kledingkasten overal.

“Het ‘kopen, gebruiken, weggooien’-model van de mode-industrie had al lang disruptie nodig. Met meer dan tien miljoen gebruikers en gedigitaliseerde kledingkasten is Whering goed gepositioneerd om de katalysator te zijn.”

Whering is beschikbaar als download voor iOS en Android.