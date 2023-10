Wholesaleplatform Joor haalt 25 miljoen euro op in nieuwe financieringsronde

Digitaal wholesaleplatform Joor heeft in een nieuwe financieringsronde 25 miljoen euro opgehaald. De kapitaalinjectie moet gebruikt worden voor het verrijken van de ervaring op het platform, zo is te lezen in het persbericht. Onder andere de betaalservice van Joor krijgt aandacht én het platform wil uitbreiden in categorieën zoals schoenen, sport en outdoors.

Joor is een digitaal wholesaleplatform en verbindt daarmee 14.000 merken met 600.000 inkopers. Deze inkopers komen uit 150 landen. Zo’n 20 miljard dollar aan wholesale transacties worden jaarlijks gedaan via het platform, zo valt te lezen in het persbericht.

"Joor heeft bewezen groei mogelijk te maken voor merken en retailers van wereldklasse", aldus Kristin Savilia, CEO van Joor, in het persbericht. "Te midden van een moeilijke macro-economische omgeving zijn we blij dat onze investeerders de waarde van de oplossing van Joor erkennen en onze visie delen om de groei van het platform te versnellen door middel van extra innovatie en verbeterde platformmogelijkheden."