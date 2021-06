Wholesaleplatform Joor haalt 38 miljoen op voor uitbreiding en innovatie

Digitaal wholesaleplatform Joor heeft 46 miljoen dollar (omgerekend 38 miljoen euro) opgehaald in een nieuwe investeringsronde, zo blijkt uit een persbericht. Met de financiering wil het bedrijf wereldwijd uitbreiden en innovatie versnellen. De investeringsronde werd geleid door Macquarie Capital Principal France.

“De missie van Joor is om onze industrie digitaal te ondersteunen en te transformeren”, aldus Kristin Savilia, CEO bij Joor, in het persbericht. “We zijn verheugd zulke geweldige partners te hebben die ons bij deze missie ondersteunen terwijl we aan onze volgende groeifase beginnen.” Het bedrijf wil onder meer verder uitbreiden in Azië en blijven innoveren op het vlak van digitale tools.

Anand Subramanian, Managing Director bij Macquarie Capital Principal Finance, zegt ‘onder de indruk’ te zijn van de ‘mogelijkheden van het technologieplatform van Joor in combinatie met het toonaangevende netwerk van merken en retailers’.

Joor werkt momenteel samen met ruim 12.500 merken en 325.000 retailers in 144 landen. Onder meer LVMH, Kering en Richemont, evenals grote warenhuizen als Harrod’s, Printemps en Bergdorf Goodman, zijn bij Joor aangesloten. Maandelijks verwerkt het bedrijf circa 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro) aan wholesale-transacties.