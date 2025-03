WHP Global plant overname van Guess

Het Amerikaanse modebedrijf Guess Inc. zou een nieuwe meerderheidsaandeelhouder kunnen krijgen. Maandag maakte de kledingretailer bekend een niet-bindend overnamebod te hebben ontvangen van het Amerikaanse brandmanagementconcern WHP Global LLC.

De potentiële koper, wiens portfolio reeds merken zoals Vera Wang, G-Star en Lotto omvat, biedt via dochteronderneming WHP Investments LLC 13,00 US dollar (11,90 euro) per aandeel voor een meerderheid van de uitstaande aandelen van Guess. Gezien de aanzienlijke premie ten opzichte van de recente koers steeg de aandelenkoers van Guess na de bekendmaking van het bod in de loop van de dag met meer dan 25 procent.

Van het bod uitgesloten zijn de aandelen die momenteel in bezit zijn van Guess-medeoprichter Maurice Marciano, Creative Chief Creative Officer Paul Marciano en CEO Carlos Alberini. Veranderingen in het management of de bedrijfsstrategie zijn ook in geval van een overname niet gepland, aldus Guess.

Guess onderzoekt momenteel het niet-bindende bod

Het bedrijf verklaarde dat er reeds een speciale commissie is gevormd die het bod samen met externe financiële en juridische adviseurs zal onderzoeken. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden van de raad van bestuur die geen persoonlijke belangen hebben bij een mogelijke transactie. Het is echter nog niet zeker of er een bindend overnamebod zal worden uitgebracht en of dit, indien van toepassing, zal worden uitgevoerd, benadrukte Guess.

Guess en WHP Global hebben reeds een zakelijke samenwerking. Vorig jaar verwierven beide bedrijven samen het modemerk Rag & Bone. Een joint venture van de twee bedrijven verwierf de intellectuele eigendomsrechten, Guess nam de operationele activiteiten van het label over en exploiteert sindsdien de winkels in de VS en het Verenigd Koninkrijk.