WHP Global rolt Vera Wang-lijn uit in Europa

Het Amerikaanse modebedrijf WHP Global tekent een nieuwe licentieovereenkomst met Vera Wang voor de lancering van een ready to wear-lijn in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Het in New York gevestigde merkmanagementbedrijf sluit de overeenkomst met de Batra Group, die onlangs een nieuwe luxedivisie heeft opgericht.

De overeenkomst, waarover WWD als eerste berichtte, is de eerste grote licentieovereenkomst sinds WHP Vera Wang eerder dit jaar overnam. De Batra Group krijgt toestemming om de collectie te ontwikkelen, produceren en distribueren via premium retailpartners, speciaalzaken en speciale Vera Wang-winkels.

Yehuda Shmidman, oprichter, voorzitter en CEO van WHP, zegt tegen WWD dat de overeenkomst een essentiële stap is in de wereldwijde expansie van Vera Wang. De samenwerking gaat gepaard met een strategie voor geografische expansie, mediainitiatieven en de introductie van hospitality-projecten.

“Het is niet zomaar een partnerschap, het is een samenwerking die het Vera Wang-imperium in Europa zal verankeren. Uiteindelijk zien we dit als een opening voor Europa, maar ook als een toegangspoort voor Vera Wang om uit te breiden in het Midden-Oosten en door te groeien in heel Azië,” aldus Shmidman.

Nieuwe winkelopeningen verwacht in Europa, het Verenigd Koninkrijk en het Midden-Oosten

Shmidman verwacht potentiële winkelopeningen in Europa, het Verenigd Koninkrijk en uiteindelijk het Midden-Oosten. Dit vormt een aanvulling op het retailnetwerk dat momenteel geconcentreerd is rond China en Japan.

De eerste collectie onder de overeenkomst, waarbij Wang nauw betrokken zal zijn bij het ontwerp, wordt naar verwachting in het najaar van 2026 gelanceerd. De collectie zal beschikbaar zijn voor retailers in de showrooms van Vera Wang in Londen en Parijs. Shmidman voorziet ook mogelijke uitbreidingen naar categorieën zoals schoenen, handtassen en sieraden.

Wang, die fungeert als chief creative officer voor haar gelijknamige merk, zegt dat dit een geheel nieuwe ervaring is. Het merk heeft nog nooit eerder een product voor dit prijs- en marktsegment aangeboden.

“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de Batra Group bij het creëren van een collectie met specifieke stukken. Deze collectie weerspiegelt mijn liefde voor kleding met een verfijnde, nonchalante en veelzijdige houding – een die resoneert in alle leeftijdsgroepen, culturen en over grenzen heen,” vertelt ze aan WWD.

Voor de Batra Group komt de overeenkomst op een moment dat het bedrijf een nieuwe luxedivisie opricht in Londen. Rajiv Batra, directeur van de Batra Group, zegt: “Vera Wang is een iconische naam in wereldwijde luxe en we zijn vereerd om rechtstreeks met Vera zelf samen te werken. Met de steun van WHP Global kijken we ernaar uit om haar kenmerkende creativiteit en innovatie naar nieuwe markten te brengen.”

FashionUnited heeft WHP Global en Vera Wang gevraagd om een reactie.