WHP Global verkrijgt meerderheidsaandeel Isaac Mizrahi

Het Amerikaanse WHP Global is de nieuwe eigenaar van luxemerk Isaac Mizrahi, zo meldt Isaac Mizrahi’s voormalig moederbedrijf Xcel Brands in een persbericht. WHP heeft zeventig procent van de aandelen overgenomen voor een transactieprijs die is geschat op 68 miljoen dollar (63,4 miljoen euro). Xcel zal hierbij een minderheidsaandeel van dertig procent behouden.

Onder Isaac Mizrahi valt een breed scala aan producten, waaronder sportkleding, schoenen, tassen, horloges, brillen en interieur producten. Ook bezit het merk twee televisiekanalen: QVC en The Shopping Channel. Deze televisiekanalen zullen volgens een overeenkomst tussen Xcel en WHP Global gemanaged blijven worden door Xcel. Ook is er een licentie opgesteld waarin staat dat Xcel het ontwerp en de distributie van Isaac Mizrahi kleding in de Verenigde Staten en Canada zal blijven verzorgen.

CEO van WHP Global Yehuda Shmidman deelt in het persbericht mee: "We zijn verheugd om samen te werken met Isaac en Xcel bij het vormgeven en orkestreren van de volgende groeifase voor het modehuis Isaac Mizrahi. We zien belangrijke mogelijkheden om het merk uit te breiden door gebruik te maken van het platform van WHP Global en het bereik van onze fashion vertical, waartoe nu Anne Klein, Joseph Abboud, Joe's Jeans, William Rast en Isaac Mizrahi behoren."

WHP Global als nieuwe eigenaar Isaac Mizrahi

Isaac Mizrahi is opgezet in 1987 door de gelijknamige Amerikaanse ontwerper en won al snel aan populariteit. De designs zijn geliefd onder beroemdheden als Oprah Winfrey, Michelle Obama, Audrey Hepburn, Rihanna, Meryl Streep, Kate Moss Naomi Campbell en Carla Bruni. Ook won het merk vier awards van de Council of Fashion Designers to America (CDFA).

Met de overname zal Isaac Mizrahi aanblijven als hoofd designer. Over de overname deelt hij in het persbericht: “Ik ben erg enthousiast om de kracht van mijn merk in te zetten en kon me hiervoor geen betere partners wensen."

Het Amerikaanse WHP Global heeft een selectie aan merken in het portfolio en focust zich vooral op groei door middel van e-commerce kanalen en wereldwijde expansie. In totaal brengt het huidige merkenportfolio zo’n 4,2 miljard dollar (3,9 miljard euro) aan retail omzet per jaar teweeg.

Xcel Brands, Inc. is een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwerp, de productie, de marketing en distributie van productgroepen als kleding, schoenen, juwelen, accessoires en interieur. Als tevens ook een mediabedrijf zijnde, focust het zich met name op het strategische het belang van de omni-channel verkoopstrategie.