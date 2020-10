Wibra blijft in België: toch nog doorstart

Een onverwachte wending in de Wibra-zaak: de winkelketen blijft toch nog aanwezig op de Belgische markt. Vandaag kreeg de onderneming groen licht van curatoren om een doorstart te maken met 36 winkels en 183 medewerkers, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

De curatoren die gisteren aangesteld werden na het faillissement van Wibra België, hebben zich vandaag en na overleg met de onderneming akkoord verklaard met het overnameplan van Wibra. Naast de Belgische hoofdzetel gaan 36 winkels mee in de nieuwe onderneming, gespreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel, aldus het persbericht. De 36 winkels die meegaan met het nieuwe Wibra blijven de komende dagen gesloten, om de betrokken medewerkers de nodige tijd te gunnen om een goede afweging te maken. Vervolgens zal Wibra de winkels opnieuw inrichten en bevoorraden, om met een nieuw elan te kunnen starten.

Bas Duijsens, Gedelegeerd Bestuurder van Wibra België, reageert in het persbericht opgelucht op het nieuws: “We hebben er alle vertrouwen in dat we een goede, nieuwe start kunnen maken. Daartoe zullen we verder inzetten op de reeds ingezette koers waarbij assortimenten, presentatie en communicatie beter zijn afgestemd op de behoeften van de klant. Bovendien zal de recent aangestelde Belgische directie ervoor zorgen dat we sneller kunnen reageren op de veranderende markt en beter kunnen inspelen op mogelijke opportuniteiten.”

Afgelopen zomer diende Wibra België een verzoek in voor gerechtelijke reorganisatie, na jaren van rode cijfers. Het verzoek werd deze week afgewezen, waarna de Wibra vanochtend failliet werd verklaard.

Beeld: Belgia via AFP