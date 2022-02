Wibra overgenomen door eigen directie

De winkelketen Wibra is overgenomen zijn door de eigen directie, zo algemeen directeur Bas Duijsens in een persbericht.

De directie heeft een meerderheidsbelang genomen in de winkelketen. De directie bestaat uit Duijsens, commercieel directeur Wim Smit en financieel directeur Per Eriks. Ron Wierdsma, onderdeel van de oprichtersfamilie van Wibra, behoudt een minderheidsaandeel en zal op de achtergrond betrokken blijven.

De overname betekent geen grote veranderingen voor de keten. “Wibra blijft Wibra, de koers blijft de koers,” aldus Duijsens tegen Retailtrends. De komende jaren zet Wibra in op groei en op verdere uitrol van de vernieuwde winkelformule die zich richt op de ‘manager van het gezin’, aldus het persbericht.

Directie Wibra neemt keten over

Wibra maakte in België een doorstart met 36 winkels in 2020. Inmiddels heeft de keten in het land alweer 41 winkels en staan er nog vier winkelopeningen op de planning. In Nederland heeft Wibra ruim 200 vestigingen. In zowel Nederland als België was Wibra winstgevend het afgelopen jaar, aldus het bericht. Een groot aantal winkels krijgt een grondige restyling met een ‘warmer en gezellig winkelconcept’ waar de winkel is opgedeeld is in ‘werelden’.

“De afgelopen jaren hebben we best wat tegenwind gehad, maar desondanks hebben we samen de schouders eronder gezet. Daardoor zien we nu weer goede resultaten in zowel Nederland als België. Daarbij is de magazijnmedewerker niet minder belangrijk dan de directeur, en de winkelmedewerker net zo onmisbaar als de inkoper. Samen zijn we er als team in geslaagd het bedrijf te moderniseren en het aanbod aan te passen aan de wensen van de klant. Met elkaar gaan we nu ook duurzaam verder bouwen aan een mooie toekomst voor Wibra,” aldus Duijsens.