Wibra vraagt gerechtelijke reorganisatie aan voor Belgische activiteiten

De Nederlands-Belgische discounter Wibra gaat een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie indienen voor zijn Belgische activiteiten. Dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht. Wibra heeft momenteel 81 winkels in België.

De keten kampt in België al meerdere jaren met rode cijfers. Hoewel recente herstelmaatregelen voor enige verbetering zorgden, werd deze door de coronacrisis volledig tenietgedaan, zo is in het persbericht te lezen. De Belgische Wibra-winkels moesten twee maanden dicht als gevolg van de coronamaatregelen, terwijl huurkosten moesten worden doorbetaald. “De verliezen en de opgebouwde schuldenlast maken de Belgische situatie onhoudbaar,” zo staat in het persbericht.

Het management heeft ‘na een grondige analyse’ geconcludeerd dat reorganisatie de beste optie is om een duurzame aanwezigheid van Wibra in België te realiseren. “Wij zijn ons ten volle bewust van de impact van deze aankondiging op onze Belgische medewerkers,” aldus Bas Duijsens, Gedelegeerd Bestuurder van Wibra, in het persbericht. “Wij zijn er echter van overtuigd dat deze ingreep noodzakelijk is als we Wibra België een duurzame toekomst willen geven en de groep bijkomende groeikansen willen bieden.”

Wibra benadrukt dat de Nederlandse winkels in een ‘structureel gezonde situatie’ verkeren en dat de aanvraag tot reorganisatie geen gevolgen zal hebben voor de Nederlandse activiteiten van de keten. “De Nederlandse winkels zijn bovendien - en ondanks de COVID-19 crisis - zeer goed blijven presteren,” aldus Duijsens. “Ik blijf dus optimistisch voor de toekomst van onze winkels, zowel in Nederland als in België.”

Wibra is een Nederlands familiebedrijf, opgericht in 1956. Inmiddels telt het ruim 270 winkels verspreid over Nederland en België. Naast heren-, dames- en kinderkleding verkoopt het onder meer huishoudartikelen, keukengerei en speelgoed.