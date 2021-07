Wibra wint rechtszaak van FNV over min-uren

De rechtbank van Gelderland heeft vanochtend Wibra gelijk gegeven in de zaak rondom de plus- en min-uren regeling die is aangespannen door FNV. De rechter heeft alle eisen van FNV afgewezen, zo is te lezen in een persbericht.

Wibra hanteert plus- en minuren zoals in de Cao Retail Non-Food is overeengekomen. Medewerkers kunnen min-uren opbouwen die ze op een later moment inhalen. Door dit systeem kunnen retailers de pieken en dalen in de sector opvangen, maar kan een medewerker wel elke maand rekenen op een gelijk salaris. FNV maakte zich kwaad over dit gebruik omdat volgens de vakbond deze min-uren al gecompenseerd waren door de NOW-regeling. Volgens de vakbond moesten de min-uren dan ook worden kwijtgescholden als deze door de coronaregeling gecompenseerd waren.

“Wij voeren de Cao Retail Non-Food die in goed overleg tot stand is gekomen met meerdere vakbonden, zoals De Unie, CNV Vakmensen, AVV en RMU Werknemers correct uit. Daarbij heeft ook onze ondernemingsraad laten weten ons beleid te steunen”, aldus de woordvoerder van Wibra in een persbericht. Ondanks de beslissing van de rechter gaat Wibra in gesprek met werknemers om alsnog een deel van de opgebouwde min-uren kwijt te schelden. “Dat zal gebeuren in goed overleg met de ondernemingsraad. We hebben geen FNV of een kort geding nodig om dat te doen.”