Wie is Victrix Group, de nieuwe eigenaar van Gerry Weber en Samoon?

Spanje - Met meer dan vijftig winkels verspreid over verschillende continenten, is Punt Roma een gevestigde naam in het winkelstraatbeeld van talloze steden. Achter dit merk staat echter een veel minder zichtbare speler voor het grote publiek: Géneros de Punto Victrix, S.L., een Spaanse groep met bijna vijftig jaar ervaring in de textielsector. Deze groep heeft een grote stap gezet in hun internationale expansiestrategie door de merkrechten van het Duitse Gerry Weber over te nemen, en meer recentelijk die van Samoon, een merk gespecialiseerd in plus-size damesmode.

De oorsprong van Géneros de Punto Victrix is verbonden met Rodrigo García López, in de sector bekend als ‘el Rodri’. Deze discrete ondernemer begon zijn carrière bij het historische Géneros de Punto Fabrés in Mataró, een van de centra van de textielindustrie in Spanje. Hier deed hij waardevolle ervaring op in de industriële sector, wat zijn carrière zou bepalen.

Sinds 2022 ligt de algemene leiding van de groep in handen van Alberto Salvano, die het stokje overnam van Carlos en Montserrat García Blanchart, leden van de tweede generatie van de oprichtersfamilie. Met een solide internationale achtergrond in de textiel- en mode-industrie, heeft Salvano meer dan twintig jaar lang leidinggevende functies bekleed, waaronder die van algemeen directeur van Punt Roma. Hij leidde strategische operaties en expansieplannen in verschillende Europese markten.

Om de werkelijke reikwijdte van deze overname en de rol van Victrix in de industrie te begrijpen, is het belangrijk om de ontwikkeling van de groep, de huidige structuur en de implicaties van hun laatste overname te bekijken.

Samengevat Géneros de Punto Victrix, een Spaanse groep met een lange geschiedenis, heeft zijn internationale aanwezigheid uitgebreid door de merkrechten van Gerry Weber en Samoon over te nemen.

Victrix, van oorsprong een groothandel, transformeerde zich in 1997 tot retailer met Punt Roma en breidde uit naar meer dan 450 verkooppunten in 40 landen.

Na financiële moeilijkheden en een mislukte verkooppoging in 2019, herstelde Punt Roma zich, boekte winst en breidde internationaal uit.

Van groothandel naar wereldwijde retailer

De geschiedenis van Victrix laat een belangrijke strategische overgang zien. Opgericht in 1976, opereerde het bedrijf meer dan twintig jaar als groothandel zonder een direct-to-consumer merk. De focus lag op de groothandel in textielproducten, kleding en schoenen met een direct verkoopsysteem vanaf de toonbank, zonder tussenpersonen en met geoptimaliseerde marges.

Pas in 1997 stapten ze in de retail met Punt Roma, hun damesmodemerk, door de opening van hun eerste winkel. Deze beslissing betekende een verschuiving naar een B2C-model en markeerde het begin van hun expansie in de detailhandel.

Momenteel heeft Punt Roma een netwerk van meer dan 450 verkooppunten in meer dan 40 landen. Dit is een combinatie van eigen winkels, met name in Spanje, Portugal, Frankrijk en Andorra, en franchises in internationale markten, van Latijns-Amerika tot Azië en Afrika.

Een discrete, maar uitgebreide bedrijfsstructuur

Hoewel formeel geregistreerd als een besloten vennootschap met als hoofdactiviteit de groothandel in mode en schoenen, gaat de operationele structuur van Victrix verder dan alleen distributie. De groep heeft een verticaal geïntegreerde waardeketen ontwikkeld, van ontwerp en productie tot de uiteindelijke verkoop, die voornamelijk gecentraliseerd is bij Punt Roma.

Maar hoewel dit merk hun belangrijkste commerciële motor is, heeft Géneros de Punto Victrix S.L. volgens de website Empresite in totaal negentien merken geregistreerd, waaronder namen als Mia, Bonique, Platan, Lewinger en Carbassa. De meeste daarvan blijven echter buiten de media-aandacht en het zichtbare commerciële circuit.

Bovendien heeft het bedrijf volgens het handelsregister van 2024 ongeveer zeventig mensen in directe dienst. Hun retailoperatie, die zowel eigen winkels als franchises omvat, is echter gebaseerd op een netwerk van meer dan 1500 werknemers verspreid over verschillende Europese landen.

Qua logistiek beheert Punt Roma een grootschalige operatie. Volgens hun eigen website verwerkt het bedrijf ongeveer twaalf miljoen kledingstukken per jaar, waarvan dertig procent bestemd is voor internationale export. Om aan deze vraag te voldoen, beschikt het bedrijf over logistieke faciliteiten van 45.000 vierkante meter.

2019: het jaar waarin Punt Roma niet werd verkocht en het pad naar herstel begon

Nadat Punt Roma in januari 2019 had aangekondigd het bedrijf voor ongeveer honderd miljoen euro te willen verkopen en EY als financieel adviseur had ingeschakeld, kwam de transactie niet tot stand. In juli van datzelfde jaar besloot het bedrijf het verkoopproces te pauzeren vanwege een gebrek aan interesse van investeerders. Zij vonden de vraagprijs te hoog en toonden zich terughoudend ten opzichte van de modesector op dat moment.

Ondanks deze tegenslag bleef Punt Roma zelfstandig opereren en nam een reeks maatregelen om zijn marktpositie te versterken. Zoals beschreven in het vakblad El Economista, verkreeg het bedrijf in 2021 een lening van 22,1 miljoen euro, gegarandeerd door het Instituto de Crédito Oficial (ICO), om de impact van de pandemie te verzachten en het personeel te behouden zonder permanente ontslagen.

Sindsdien heeft het bedrijf zich financieel hersteld en zijn internationale expansie geïntensiveerd. In 2023 wist het de geaccumuleerde verliezen om te buigen en weer winst te maken.

De overname van Gerry Weber: een nieuw internationaal hoofdstuk

Archiefbeeld van Gerry Weber in El Corte Inglés in Valencia Credits: Gerry Weber.

Op 30 mei 2025 voltooide Victrix de overname van de merkrechten van Gerry Weber, het iconische Duitse damesmodemerk. Deze overname volgt na een lang proces van mislukte herstructurering en de volledige sluiting van hun eigen winkelnetwerk. Gerry Weber, ooit een van de meest representatieve merken in het middensegment van de mode in Centraal-Europa, kampte al enkele jaren met financiële moeilijkheden.

Gisteren werd ook de overname van de merkrechten van Samoon bekendgemaakt, een merk gespecialiseerd in plus-size mode dat deel uitmaakte van de portfolio van Gerry Weber International GmbH. Beide overnames vonden plaats in het kader van de insolventieprocedure van het Duitse bedrijf, via GWI Holding S.à.r.l., gevestigd in Luxemburg.

De strategie van Victrix omvat de herlancering van de merken Gerry Weber en Samoon. Deze zullen hun identiteit behouden, maar profiteren van het netwerk en de expertise van de Spaanse groep en hun gevestigde merk Punt Roma. Volgens het persbericht is het doel om de gezamenlijke groei te stimuleren, synergieën te benutten en een completer en wereldwijder modeaanbod te bieden.