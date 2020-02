Wildberries in gesprek met Finse ondernemers over samenwerking

Het Russische e-commerceplatform Wildberries mikt op een samenwerking met verschillende Finse ondernemers. Het bedrijf vergaderde met veertig vertegenwoordigers van kleding-, accessoires-, en schoenenbedrijven en de Finnish Textile and Light Industry Association over de mogelijkheden die Wildberries voor de ondernemers biedt, meldt de e-tailer in een persbericht.

Volgens Wildberries werd de vergadering juist met Finse ondernemers georganiseerd, omdat de klanten van de e-tailer producten uit Finland waarderen. “Wildberries klanten uit alle zes de landen waarderen de kwaliteit van Finse producten enorm. Er zijn ruim 3.000 SKU Finse producten op onze website: outerwear, schoenen, kinder- en verzorgingsproducten,” aldus Wildberries in het bericht. “We hebben vertrouwen in het hoge potentieel van onze samenwerking met Finse ondernemers.”

Onlangs werd bekend dat Wildberries dit jaar start met de verkoop in Europa. Het platform, dat kleding, schoenen en accessoires van zo’n 30.000 labels aanbiedt, werd vorige maand gelanceerd in Polen. Wildberries was al aanwezig in Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië en Kirgizië.

Beeld: screenshot Wildberries homepage