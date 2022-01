Wilma Wensing van damesmodezaak Basiruti wordt Nederlandse agent Elisa Cavaletti

Wilma Wensing van damesmodezaak Basiruti gaat de vertegenwoordiging van Elisa Cavaletti in Nederland doen. Dat maakt de eigenaresse van de damesmodezaak in Rotterdam desgevraagd bekend. Wensing verkoopt het Italiaanse merk Elisa Cavaletti al twee jaar in haar winkel. "Kortgeleden heb ik het prachtige bedrijf in Italië bezocht. Ik ben dermate enthousiast geraakt dat ik heb besloten de collectie te gaan vertegenwoordigen in Nederland," vertelt ze schriftelijk aan ondergetekende.

Elisa Cavaletti bestaat al langer, maar heeft volgens Wensing 'onlangs een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Er is een nieuw team,waardoor het opnieuw in Nederland geïntroduceerd gaat worden, in een wat hoger segment, op een meer exclusieve basis’, zo vertelt Wensing. "Onder leiding van Daniela Dallavalle wordt er een unieke totaal collectie ontworpen gericht op de toekomst. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel." Zo is elk materiaal dat gebruikt wordt gecertificeerd betreft oorsprong, en zijn de kleuren en prints vrij van chemicaliën. Wensing: "Het gehele productieproces vindt plaats in en rond Bologna, dus het is honderd procent Italiaans.” Ze noemt het damesmodemerk ‘uniek, authentiek en kwalitatief hoogstaand’,Het merk heeft aandacht voor 'handgemaakte details en Italian sartorial tradition'.

De luxe damesmodezaak van Wensing is gevestigd aan de Weissenbruchlaan in Rotterdam-Hillegersberg. Merken die naast Elisa Cavaletti worden verkocht zijn onder meer Pinko, Iro en 8PM. De winkel van Wensing begon als avontuur van haar eigen merk Basiruti Collezione - en daar komt de naam ook vandaan. "Ik was 21 jaar ontwerper en producent van mijn eigen label. In mijn winkel werd Basiruti Collezione ook op maat gemaakt voor de klant, als semi-couture," vertelt Wensing. "Het assortiment werd geleidelijk aangevuld met mooie merken, zodat mijn klanten tijdens een shopsessie in mijn winkel hun volledige garderobe konden aanschaffen. Negen jaar geleden heb ik besloten om te stoppen met mijn eigen collectie, en de expertise te gebruiken met inkopen van mooie merken," aldus de eigenaresse. Momenteel heeft Elisa Cavaletti twee verkooppunten in Nederland.

Foto: Basiruti