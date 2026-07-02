Winkelbezoeken dalen in eerste helft 2026, terwijl aantal passanten vrijwel stabiel blijft

Het aantal winkelbezoeken in Nederland is in de eerste helft van 2026 met 3,15 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het aantal passanten vrijwel stabiel bleef (min 0,10 procent). De totale footfall nam met 2,92 procent af. Dat blijkt volgens het persbericht van PFM Intelligence Group.

De vier grootste steden van Nederland – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – presteren daarbij zwakker dan de rest van het land. Buiten deze vier steden daalde de totale footfall met 1,91 procent.

Uit de analyse blijkt dat de aanwezigheid van consumenten in winkelgebieden minder sterk terugloopt dan het daadwerkelijke aantal winkelbezoeken. Volgens PFM Intelligence Group wijst dit erop dat zichtbaarheid en winkelbezoek steeds verder uit elkaar lopen. Consumenten zijn nog altijd aanwezig in winkelgebieden, maar bezoeken minder vaak een winkel.

Ook tussen verschillende typen winkelcentra zijn verschillen zichtbaar. Winkelcentra met een mix van dagelijkse voorzieningen en recreatief aanbod (Frun) laten met een groei van 0,71 procent de sterkste ontwikkeling zien. Functioneel georiënteerde winkelcentra (Run) blijven met een daling van 0,22 procent vrijwel stabiel, terwijl recreatief georiënteerde winkelcentra (Fun) een afname van 1,12 procent noteren.

Daarnaast blijft de middag het belangrijkste tijdblok voor winkelbezoeken. Volgens PFM Intelligence Group vindt de beperkte groei vooral plaats aan de randen van de dag.

Dit artikel is geschreven met behulp van een AI-tool.