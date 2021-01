‘Winkelketens betalen geen of minder huur door lockdown’

Meerdere winkelketens hebben besloten om, in verband met de lockdown en andere coronamaatregelen, geen of minder huur te betalen. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van een rondgang bij (anonieme) bronnen. Er is in sommige gevallen zelfs sprake van conflicten, omdat sommige ketens zonder overleg met de verhuurder besluiten om geen of minder huur te betalen.

Zowel schoenenketen Omoda, de Blokker en de Wibra betalen volgens de krant nog maar de helft van hun huur. Een anonieme huurbaas zegt tegen de krant dat hij “de harde opstelling en het gebrek aan dialoog bij sommige ketens laakt.”

In een telefonische reactie op vragen van FashionUnited reageert Michiel Witteveen, eigenaar van de Mirage Retail Group waaronder de Blokker, Big Bazaar, Intertoys en BCC vallen, op hun beslissing om 50 procent van de huur te betalen. “De winkels zijn dicht, dus we kunnen hetgeen waar we voor zijn bedoeld helaas niet doen. Daarom hebben we besloten: let’s share the pain.” De reacties van verhuurders op deze beslissing zijn wisselend: “Sommige verhuurders begrijpen het en gaan hier meteen mee akkoord, anderen accepteren het absoluut niet. We proberen er dan altijd in goed overleg uit te komen, maar als dat niet lukt dan moet de rechtbank hier een uitspraak over doen.”