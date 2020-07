Winkelsluitingen kostten Prada 112 miljoen euro in H1 2020, bedrijf noteert verlies

Prada S.p.A. krijgt in het eerste half jaar van 2020 een nettoverlies van 180 miljoen euro te verwerken, zo blijkt uit de definitieve halfjaarcijfers die het modebedrijf vandaag publiceerde. In H1 2020 daalde de retailomzet met 32 procent, en de wholesale-omzet met 71 procent. De totale netto-omzet kwam neer op 938 miljoen euro, 40 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Een belangrijke oorzaak voor het verlies van Prada waren de genoodzaakte winkelsluitingen als gevolg van de coronapandemie. Deze vormden een flinke kostenpost voor de modegroep. In de periode van april tot mei was gemiddeld veertig procent van Prada’s retailnetwerk gesloten. Dat kostte het bedrijf in totaal circa 112 miljoen euro.

Vooral in Europa, Amerika, het Midden-Oosten en Japan daalde de omzet van Prada significant. Opvallend is dat de omzet in Azië-Pacific, de grootste afzetmarkt van Prada, slechts met 18 procent daalde. Nadat in april de Chinese Pradawinkels weer open konden, stegen de verkopen hier snel, zo is in het persbericht te lezen. In Zuid-Korea en Taiwan, waar geen winkelsluitingen voorkwamen, bleef de omzet van Prada zelfs gedurende de hele coronaperiode groeien. “Sinds de heropening van het winkelnetwerk ziet de Groep continu herstel in de omzettrends, met significante groei in Azië evenals bemoedigende signalen vanuit andere markten,” aldus Prada.

Patrizio Bertelli, CEO van Prada, voegt toe: “Ik ben erg trots op de inzet en het verantwoordelijkheidsgevoel dat in deze omstandigheden door al onze mensen is getoond. (...) De recente positieve trends in alle markten, gecombineerd met onze solide balans en financiële positie, stellen ons in staat om vandaag met vertrouwen naar de toekomst te kijken.”