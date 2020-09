Winkelstraat.nl voegt Britse modewinkels toe aan portfolio

Het luxe modeplatform Winkelstraat.nl heeft vanaf vandaag ook modewinkels uit Groot-Brittannië in het portfolio, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De toevoeging is het begin van samenwerkingen met luxe modehuizen in steden zoals Londen en Manchester.

De uitbreiding volgt na een toenemende interesse van Nederlandse jongeren in items die normaal gesproken moeilijk te vinden zijn in Nederland, zo wordt vermeld in het persbericht. Volgens het e-commerce platform zijn steeds meer modeliefhebbers op zoek naar exclusieve fashion items waar niet iedereen mee rondloopt.

De toevoegingen van de Britse winkels volgt na eerdere succesvolle samenwerkingen met winkels uit steden zoals Milaan, Rome, Parijs, München en Barcelona. De online marktplaats heeft na deze toevoeging aanbod uit zeven Europese landen. Winkelstraat.nl biedt items aan uit Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, België en nu ook uit Groot-Brittannië. CEO en mede-oprichter van Winkelstraat.nl Joost van der Veer spreekt vol lof over de nieuwe samenwerking: “Dat we nu ook modehuizen uit Londen kunnen verwelkomen, zegt veel over de aantrekkingskracht van de Nederlandse luxury markt voor internationale spelers. We verwachten de komende jaren dan ook nog meer uit te breiden op dit vlak”.