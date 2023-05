Winst Chinese e-tailer JD.com stijgt ruim 500 miljoen euro, CEO verlaat bedrijf

De Chinese e-tailer JD.com ziet de netto-omzet met 1,4 procent stijgen in het eerste kwartaal van 2023, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. De omzet komt daardoor neer op 243 miljard renminbi (32,1 miljard euro), zo blijkt uit een kwartaalverslag.

Ook de winst van het bedrijf zit in de lift. De e-tailer noteert een winst van 6,4 miljard renminbi (844 miljoen euro). Ter vergelijking: in dezelfde periode een jaar eerder boekte het bedrijf een winst van 2,4 miljard renminbi (317 miljoen euro).

“JD.com zag zijn winstgevendheid in het eerste kwartaal sterk groeien, doordat we onze activiteiten bleven stroomlijnen, ons productportfolio optimaliseerden en ons dienstenaanbod uitbreidden”, aldus Lei Xu, CEO van JD.com, in het kwartaalverslag. “In de komende kwartalen zullen we onze bedrijfsstructuur verder verbeteren om de uitbreiding van ons klantenbestand in heel China uit te breiden.”

Naast het bekend maken van de kwartaalresultaten, volgt een ander persbericht waarin bekend wordt gemaakt dat Chief Executive Officer, Lei Xu, het bedrijf verlaat wegens persoonlijke omstandigheden. Huidig Chief Financial Officer, Sandy Ran Xu, is benoemd tot nieuwe CEO.