Winst daalde met 16.6 procent meldt Lululemon Athletica

Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor het Q1 is afgenomen. De omzet nam af met 16.6 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het Q1 bedraagt 652 miljoen dollar, tegen met 782 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet kromp naar 652 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf daalde naar 4 procent, vergeleken met 12 procent vorig jaar.

Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ: LULU) is een yoga-geïnspireerd kledingbedrijf, dat sportkleding produceert en internationale kledingwinkels runt vanuit de bedrijfsbasis in Vancouver, Canada. Het bedrijf werd opgericht in 1998 en heeft momenteel 440 winkels in 14 landen over de hele wereld.

