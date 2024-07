Winst en omzet van Uniqlo-moeder Fast Retailing blijft stijgen, bedrijf verhoogt prognose

Fast Retailing Co. Ltd., het moederbedrijf van Uniqlo, verhoogt zijn nettowinst voor het hele jaar. Ondanks de tegenvallende prestaties in China voorspelt het bedrijf recordresultaten, zo blijkt uit het financiële verslag van Q3.

De retailgigant zegt op koers te liggen om tot en met augustus (wanneer het boekjaar afloopt, red.) 365 miljard yen (2,08 miljard euro) te verdienen. Daarmee werd de eerdere winstprognose van 320 miljard yen verhoogd. In de negen maanden tot en met mei werd een nettowinst behaald van 312 miljard yen (1,78 miljard euro), een stijging van 30 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De omzet van Uniqlo International steeg naar 408,8 miljard yen (2,33 miljard euro), een stijging van 19,4 procent. De operationele winst steeg naar 71 miljard yen (404,7 miljoen euro), een stijging van 15,6 procent.

Over de financiële resultaten van FY2024 Q3 zegt het bedrijf: "Onze prestaties werden aangestuurd door substantiële stijgingen in de omzet en winst van de Uniqlo-activiteiten in Noord-Amerika, Europa, Zuidoost-Azië en Japan", aldus Fast Retailing. De verkoop van zomerproducten in het buitenland verliep goed in onder meer Taiwan, Zuid-Korea en India.

Fast Retailing groeit, behalve in China

Het bedrijf behaalt niet hetzelfde succes in China. De regio Groot-China meldde een daling van de omzet en een grote daling van de winst vanwege het slechte weer en "onvoldoende marketing om de vraag van de klant te stimuleren,” aldus Pan Ning, CEO van Uniqlo Greater China.