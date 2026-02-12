Winst EssilorLuxottica daalt in boekjaar 2025, omzet stijgt; bedrijf voorziet groei

Het Frans-Italiaanse brillenbedrijf EssilorLuxottica rapporteerde donderdag een lagere winst in boekjaar 2025. De omzet profiteerde daarentegen van verbeterde prestaties in alle regio's.

De jaaromzet bedroeg 28,49 miljard euro, een stijging van 7,5 procent ten opzichte van 26,51 miljard euro vorig jaar. Bij constante wisselkoersen steeg de omzet met 11,2 procent. Het bedrijf merkte op dat de regio's Noord-Amerika, EMEA en Azië-Pacific zowel in het vierde kwartaal als in het volledige jaar een dubbelcijferige groei lieten zien.

In boekjaar 2025 daalde de nettowinst van de groep met 1,9 procent naar 2,32 miljard euro, van 2,36 miljard euro vorig jaar. De aangepaste nettowinst van de groep bedroeg 3,16 miljard euro, vergeleken met 3,12 miljard euro vorig jaar.

De operationele winst daalde op jaarbasis met twee procent naar 3,38 miljard euro. De aangepaste operationele winst steeg daarentegen met 1 procent naar 4,46 miljard euro.

Vooruitkijkend verwacht het bedrijf in de komende vijf jaar een gemiddelde, solide groei van de totale omzet. Daarnaast wordt een vergelijkbare groei van de aangepaste operationele winst bij constante wisselkoersen verwacht.

Verder kondigde het bedrijf aan dat de Raad van Bestuur de aandeelhouders zal aanbevelen om de uitkering van een dividend van 4,00 euro per aandeel goed te keuren. Dit zal gebeuren tijdens de jaarvergadering op 28 april. Het dividend wordt vanaf 3 juni uitgekeerd, of de aandelen worden vanaf die datum uitgegeven.

Francesco Milleri, voorzitter en CEO, en Paul du Saillant, vice-CEO van EssilorLuxottica, verklaarden: “Ondanks een onzeker macro-economisch en geopolitiek klimaat en de tegenwind van Amerikaanse importheffingen, hebben we recordwinsten behaald. Tegelijkertijd hebben we gedurfde investeringen gedaan om onze innovatieagenda te bevorderen....

“We bevestigen op koers te liggen met de vijfjarige vooruitzichten die in maart 2022 zijn gecommuniceerd. Vandaag werken we deze echter bij. Voor de komende vijf jaar streven we naar een solide omzetgroei. De groei van de aangepaste operationele winst zal hierbij grotendeels gelijke tred houden, terwijl we ons bedrijf resoluut leiden in zijn transformatie naar een medtech-onderneming.”(DPA)