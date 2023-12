Winst Inditex groeit met ruim 32 procent in eerste negen maanden

De Spaanse modegroep Inditex heeft de eerste negen maanden van boekjaar 2023/24 een sterke omzet- en winstgroei gerealiseerd. Het moederbedrijf van merken als Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull & Bear en Bershka verklaarde in zijn op woensdag gepubliceerde resultaten dat zowel zijn winkels als e-commerce ‘zeer goed’ hadden gepresteerd.

Volgens het rapport bedroeg de omzet van de modegroep in de maanden februari tot oktober 25,6 miljard euro, 11,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen steeg de omzet met 14,9 procent. Volgens het bedrijf ontwikkelde de verkoop zich positief in alle regio’s.

Dankzij de gunstige wisselkoersontwikkeling en een ‘normalisering van de omstandigheden in de toeleveringsketen’ kon Inditex zijn brutomarge verbeteren. Hierdoor steeg ook de ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) met 13,9 procent tot 7,4 miljard euro. De nettowinst, toegerekend aan aandeelhouders, bedroeg 4,1 miljard euro na drie kwartalen. Dit komt overeen met een stijging van 32,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Inditex groeit omzet met 14 procent in eerste weken van vierde kwartaal

De Zara-moeder bleef op groeikoers in de eerste weken van het vierde kwartaal. In de periode van 1 november tot 11 december was de omzet, gecorrigeerd voor valuta, 14 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo legt het bedrijf uit in het rapport. De herfst/winter-collecties zijn ‘zeer goed ontvangen’ door consumenten.

Op basis van de beschikbare cijfers verwacht het management nu dat de brutomarge voor het volledige boekjaar ongeveer 75 procent hoger zal zijn dan in het voorgaande jaar.