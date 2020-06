Winst krimpt met 37.7 procent meldt American Eagle Outfitters

Het bedrijf maakte woensdag bekend dat de omzet voor het Q1 is afgenomen. De omzet kromp met 37.7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het Q1 bedraagt 552 miljoen dollar, tegen met 886 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet daalde naar 552 miljoen dollar. Vergeleken met 5 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gekrompen naar -47 procent.

American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) is een Amerikaanse kleding- en accessoires retailer, met het hoofdkantoor in Pittsburgh, Pennsylvania. Het bedrijf werd in 1977 opgericht door de broers Jerry en Mark Silverman als dochteronderneming van Retail Ventures, Inc., een bedrijf dat ook Silverman's Menswear bezat en beheerde. American Eagle Outfitters is het moederbedrijf van Aerie. Het bedrijf heeft meer dan 1.000 winkels in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, China en Hong Kong.

Voor meer recente berichtgeving over het bedrijf, de collecties en management nieuwtjes van American Eagle Outfitters, klik hier.

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij tip@fashionunited.com.