Winst krimpt met 38.1 procent meldt The Children's Place

Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor het Q1 is gekrompen. De omzet nam af met 38.1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van The Children's Place voor het Q1 bedraagt -115 miljoen dollar, tegen 5 miljoen een jaar eerder. De omzet kromp naar 255 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf nam af naar -45 procent, vergeleken met 1 procent vorig jaar.

The Children's Place (NASDAQ: PLCE) is een Amerikaanse speciaalzaak voor kinderkleding en -accessoires die in 1989 werd opgericht. Het hoofdkantoor van The Children's Place is gevestigd in Secaucus, New Jersey. Het bedrijf bezit en exploiteert 960 The Children's Place-winkels in de VS en 135 in Canada.

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij tip@fashionunited.com.