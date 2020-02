Winst krimpt met 7.7 procent meldt J.C.Penney

Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor Q4 is afgenomen. De omzet nam af met 7.7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst van het bedrijf over het vierde kwartaal bedraagt 3,384 miljoen dollar, vergeleken met 3,665 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet kromp naar 3,384 miljoen dollar. Vergeleken met 2 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gedaald naar 1 procent.

J. C. Penney (NYSE: JCP) is een Amerikaanse warenhuisketen die in 1902 werd opgericht en nu gevestigd is in Plano, Texas. Het bedrijf exploiteert 864 winkels in de Verenigde Staten. J.C. Penny lanceerde zijn online winkel al in 1998, waardoor het een van de eerste warenhuizen was die dat deed.

Voor meer recente berichtgeving over het bedrijf, de collecties en management nieuwtjes van J.C.Penney, klik hier .

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij [email protected]