Winst Meta Platforms, Inc daalt met 36 procent

Meta’s omzet daalde in het tweede kwartaal van het huidige financiële jaar 2022/2023 met een procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit een kwartaalverslag van de tech-groep. De omzet lag afgelopen kwartaal op 28.822 miljoen dollar (28.419 miljoen euro), tegenover 29.077 miljoen dollar (28.670 miljoen euro) in Q2 van vorig jaar.

De winst daalde met 36 procent nog sterker. Vorig jaar behaalde Meta nog een winst van 10.394 miljoen dollar (10.249 miljoen euro) in het tweede kwartaal, dit jaar blijft de winst achter op 6.687 miljoen dollar (6.593 miljoen euro).

Meta wijdt de resultaten in het rapport aan de huidige wisselkoersen en een “verzwakte vraag naar reclame in het tweede kwartaal, die volgens ons te wijten is aan een bredere macro-economische onzekerheid.”

Wel wijdt Meta oprichter en CEO Mark Zuckerberg in het rapport aandacht aan de positieve effecten van onder andere de videos die het platform toont op Instagram onder de naam ‘Reels’: "Het was goed om dit kwartaal een positief traject te zien in onze engagementtrends, afkomstig van producten zoals Reels en onze investeringen in AI. We zetten meer energie en focus op onze belangrijkste bedrijfsprioriteiten die zowel op korte als lange termijn kansen ontsluiten voor Meta en de mensen en bedrijven die onze diensten gebruiken."

Het rapport wordt uitgebracht in een periode dat een post op Instagram massaal wordt gedeeld waarin Meta wordt verzocht minder video's (de Reels waarnaar Zuckerberg in de bovenstaande quote refereert) als suggestie in de feeds te tonen en in plaats daarvan meer posts te laten zien van degenen die gebruikers van het platform volgen. Het kritiekpunt is hierbij dat Meta zijn concurrent TikTok wilt kopiëren, wat ten koste zou gaan van het oorspronkelijke karakter van Instagram.

Voor het derde kwartaal verwacht Meta een omzet van tussen de 26 en 28,5 miljard dollar (26,5 en 28,1 miljard euro).