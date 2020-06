Winst neemt af met 43.1 procent meldt Gap

Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor het Q1 is gekrompen. De omzet kromp met 43.1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van Gap voor het Q1 bedraagt -932 miljoen dollar, tegen 227 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gedaald naar 2,107 miljoen dollar. Vergeleken met 6 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gekrompen naar -44 procent.

The Gap (NYSE: GPS) is een Amerikaans kleding- en accessoires retailer. Het bedrijf werd in 1969 opgericht door Donald en Doris Fisher en heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco, Californië. Het bedrijf is ook eigenaar van Banana Republic, Old Navy, Intermix en Athleta. Gap Inc. is de grootste gespecialiseerde detailhandelaar in de Verenigde Staten en met 3.723 winkels wereldwijd is het 3de in de totale internationale vestigingen, na Inditex Group en H&M.

