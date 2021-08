Winst Pearle-moederbedrijf ver boven pre-corona niveau in H1

GrandVision N.V. heeft goede resultaten behaald in het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van het huidige boekjaar. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, lag de omzet nog maar 1,2 procent lager, aldus het kwartaalverslag. In juni behaalde het Pearle-moederbedrijf zelfs de hoogste omzet in de geschiedenis van de groep.

Waar de omzet in het eerste halfjaar iets verder achter bleef in vergelijking met pre-corona resultaten, namelijk 5,9 procent, was de omzet wel 33,6 procent bij hoger dan vorig jaar in de eerste zes maanden. Uiteindelijk werd een omzet van 1,8 miljard euro bereikt. Het netto resultaat daarentegen lag veel hoger dan in het eerste halfjaar van 2019. De netto winst kwam neer op 231 miljoen euro terwijl deze in de eerste zes maanden van 2019 op 74 miljoen euro lag.

De afgelopen periode stond voor GrandVision, dat onder andere het moederbedrijf is van Pearle, Eyewish en Charlie Temple, ook in het teken van de overname door EssilorLuxottica. De overname werd op 1 juli van dit jaar eindelijk afgerond. Vanwege de overname moet GrandVision N.V. wel nog 35 GrandOptical winkels in België verkopen en moet het 142 winkels van Eyewish in Nederland afstoten.