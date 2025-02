'Winst Shein met 40 procent gedaald in 2024'

Naar verluidt is de nettowinst van fast fashion e-tailer Shein in 2024 met bijna 40 procent gedaald tot één miljard dollar (955 miljoen euro) te midden van toegenomen concurrentie van rivaal Temu. Twee bronnen met kennis van zaken vertelden de Financial Times (FT) dat, hoewel de omzet over het hele jaar met 19 procent steeg tot 38 miljard dollar, de gerapporteerde nettowinst ver onder de 4,8 miljard dollar uitkwam die het bedrijf voor 2024 verwachtte.

Een dergelijke voorspelling was gedaan in een presentatie aan investeerders begin 2023, die ook door de FT werd ingezien en waarin ook een omzetprognose van 45 miljard dollar voor het jaar werd voorspeld. De laatst gedeelde cijfers waren afkomstig van interne prognoses voorafgaand aan de definitieve jaarrekening, aldus de bronnen van de FT. Shein reageerde niet op het verzoek van de media om commentaar.

De teleurstellende resultaten zouden een nieuwe hindernis kunnen vormen in het langdurige streven van het in Singapore gevestigde bedrijf naar een beursgang aan de London Stock Exchange, waarvoor het momenteel strijdt om goedkeuring van de regelgevende instanties, naast geopolitieke druk.Terwijl juridische uitdagingen van ngo's en onzekerheden in de toeleveringsketen tot voor kort de discussies domineerden, heeft de herverkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump de beursgang ook in twijfel getrokken. Volgens een eerder bericht van FT zou "Trumps hardhandig optreden tegen pakketten met een lage waarde", zoals te zien is in de invoering van tarieven op Chinese importproducten en de mogelijke afschaffing van de de-minimisregel, ertoe kunnen leiden dat Shein's beursgang zijn beoogde noteringsdatum, naar verluidt rond 20 april, niet haalt.

Het bedrijf zou ook zijn waardering verlagen van 66 miljoen dollar naar 50 miljard dollar te midden van een "verslechterende zakelijke vooruitzichten", aldus Reuters, met toenemende obstakels in de VS vanwege de mogelijke aanscherping van de regelgeving in de EU, die overweegt de belastingvrije vrijstelling voor pakketten onder de 150 euro af te schaffen.

Het uitstellen van de beursgang naar de tweede helft van het jaar, wat nu de gespeculeerde lanceringsperiode is, zou vereisen dat Shein documenten opnieuw indient bij de Britse regelgevende instanties, waardoor het proces langer duurt.