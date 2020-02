Winst stijgt 16 procent meldt Kering

Kering heeft woensdag de resultaten bekendgemaakt. De netto winst van het bedrijf is gestegen. De omzet steeg met 16 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het bedraagt 15,884 miljoen euro, vergeleken met 13,665 miljoen euro een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gestegen naar 15,884 miljoen euro.

Kering (EPA: KER), voorheen bekend als Pinault-Printemps-Redoute en PPR, is een Frans luxeconcern met een wereldwijd bekend merkenportfolio (divisies luxe, sport & lifestyle). Het bedrijf werd in 1963 opgericht door zakenman François Pinault en wordt nu geleid door zijn zoon François-Henri Pinault. Balenciaga, Brioni, Gucci, Gucci, Puma en Yves Saint Laurent zijn merken in de Kering-portefeuille.

