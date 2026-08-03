Winst Tous daalt met 60 procent door stijging goud- en zilverprijzen

Madrid – Het Spaanse juwelenbedrijf Tous heeft op maandag 3 augustus 2026 de resultaten van het afgelopen boekjaar 2025 bekendgemaakt. Het sieraden- en lifestylemerk sloot de periode af met lagere verkoopcijfers en een forse daling van de nettowinst. Deze daling is het gevolg van wisselkoerseffecten, de algemene stijging van grondstofprijzen en de lagere omzet.

Volgens de informatie van de directie van het Spaanse bedrijf, die is verspreid onder diverse media zoals El Economista en Faro de Vigo, sloot Tous het boekjaar 2025 af met een totale omzet van 493 miljoen euro. Dit bedrag betekent een daling van 5,74 procent ten opzichte van de 523 miljoen euro omzet in 2024. Toen noteerde het bedrijf nog een omzetstijging van 9,6 procent op jaarbasis.

Naast deze aanzienlijke omzetdaling heeft het juwelenbedrijf het boekjaar afgesloten met een nettowinst van 18,6 miljoen euro. Dit cijfer vertegenwoordigt een daling van de nettowinst met 58,67 procent in vergelijking met de 45 miljoen euro die Tous aan het einde van het vorige boekjaar behaalde. In 2024 was de winst al met tien procent gedaald, wat betekent dat de winst nu twee opeenvolgende jaren is afgenomen.

Om deze scherpe daling van de winstgevendheid te duiden, meldt het bedrijf uit Barcelona: “In 2025 kende goud een uitzonderlijk opwaartse cyclus, met een verdubbeling van de prijzen sinds 2023 en een stijging van 36 procent alleen al in 2025”. Deze inflatiedruk was ook merkbaar bij de prijzen van andere belangrijke grondstoffen voor de productie van hun sieraden. Desondanks heeft Tous, “in lijn met zijn onwrikbare toewijding aan de positionering als betaalbare luxe, de strategische beslissing genomen om de stijging van de grondstofprijzen niet door te berekenen aan de eindklant, waarbij het bedrijf de kostenstijging zelf voor zijn rekening neemt”.

Vernieuwing van het strategisch plan

Als reactie op de verslechterde balansen heeft de nieuwe directie van Tous een nieuwe fase van het strategisch plan ‘GEM’ aangekondigd, dat medio 2024 werd gepresenteerd. Deze stap volgt op een nieuw hoofdstuk voor het bedrijf in 2025, na het vertrek van het Zwitserse fonds Partners Group uit het aandelenkapitaal en het aangekondigde vertrek van Carlos Soler-Duffo als CEO eind van dat jaar. De vernieuwing en aanpassing van de routekaart is gericht op het herwinnen van internationale slagkracht vanaf 2027.

Uit de informatie van de directie blijkt dat deze “heroriëntatie” van het strategisch plan rust op vier strategische pijlers: product, door een grotere diversificatie van het aanbod om zowel het publiek als het merkimago te verbreden, zowel binnen als buiten de juwelenwereld; innovatie, met de invoering van nieuwe technologieën en processen om de ontwerp- en ontwikkeltijd van de stukken met wel 40 procent te verkorten; retailervaring, met de introductie van een nieuw winkelconcept; en groei en internationalisering. Met dit nieuwe winkelconcept en in samenwerking met lokale partners zal het bedrijf zijn winkelnetwerk zorgvuldig herzien om vanaf 2027 de internationale expansie en het tempo van nieuwe openingen in belangrijke markten in Europa, Azië en Latijns-Amerika te versnellen.

Met deze nieuwe pijlers “beginnen we aan een nieuwe fase met de ambitie om een van de meest relevante wereldwijde juwelenbedrijven in de sector te worden”, benadrukt Susana Sánchez, CEO van Tous sinds september 2025. Met dat doel voor ogen “zal de transformatie die in 2026 is ingezet ons in staat stellen onze concurrentiepositie op wereldwijde schaal te versterken”, hoewel ze verwacht dat “de komende jaren niet gemakkelijk zullen zijn” voor het bedrijf. Desondanks voegt ze toe: “we zijn overtuigd van de te volgen weg”, een pad waarop “we onze inspanningen zullen richten op het dynamiseren van onze productcategorieën, het herzien van ons retailmodel” en “sterk leunen op innovatie en talent om de duurzame groei” van Tous te verzekeren.