Winst VF Corporation keldert met 1,2 miljard naar beneden in FY23, maar omzet blijft stabiel

De Amerikaanse modegroep VF Corporation heeft een bewogen jaar achter de rug. Het moederbedrijf van onder meer Vans, The North Face en Timberland weet zijn omzet ongeveer gelijk te houden, maar ziet zijn nettoresultaat met ruim 1,2 miljard dollar dalen, zo blijkt uit het gerapporteerde jaarrapport. Omgerekend komt dat neer op 1,1 miljard euro.

De omzet voor boekjaar 2023 bedraagt 11,6 miljard dollar (10,8 miljard euro) en ligt daarmee slechts 2 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) lager dan een jaar eerder. Dochterbedrijf The North Face zit als enige in de lift en ziet de omzet toenemen met elf procent. Daarmee bereikt het merk ongeveer evenveel omzet als Vans, dat vorig jaar nog bovenaan stond met ruim 4 miljard dollar (3,7 miljard euro). Dit jaar schrijft Vans een omzet van 3,7 miljard dollar ( 3,4 miljard euro), en daarmee een daling van 12 procent, in de boeken. The North Face behaalt een omzet van 3,6 miljard dollar (3,3 miljard euro). Timberland blijft stabiel en noteert een omzetdaling van twee procent.

Regionaal gezien is de thuisbasis nog steeds de grootste afzetmarkt. VF Corporation behaalt in Amerika een omzet van 6,7 miljard dollar (6,2 miljard euro). Dat ligt twee procent onder het omzetniveau van vorig jaar. De omzet in Europa, het Midden-Oosten en Afrika is gelijk gebleven: 3,4 miljard dollar (3,2 miljard euro). Asia-Pacific noteert een omzetdaling van zeven procent.

Omzet VF Corporation blijft gelijk, maar schrijft nettoresultaat in rode cijfers

Het operationele inkomen keldert daarentegen hard naar beneden. In 2022 noteerde het nog een bedrag van 1,6 miljard dollar, terwijl het nu ‘slechts’ 327,7 miljoen dollar noteert. In euro’s komt dat neer op 1,5 miljard euro en 304,1 miljoen euro. Ook onder de streep schrijft het bedrijf een grote daling in de boeken, maar blijft het nog wel winstgevend. VF Corporation behaalt een nettowinst van 118,6 miljoen dollar (110 miljoen euro). In 2022 behaalde de modegroep nog een winst van 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro).

Het jaar 2023 staat dan ook in het teken van een negatieve impact van wisselkoersen, hogere voorraadniveaus en verhoogde kortingen. In het tweede kwartaal boog de operationele winst van plus 558,4 miljoen dollar om naar een verlies van 90,8 miljoen dollar (554,7 miljoen euro en 90,2 miljoen euro). Hoeveel het nettoresultaat bedroeg, is op de redactie niet bekend. In het derde kwartaal bedroeg het nettoresultaat een winst van 507,9 miljoen dollar (471,3 miljoen euro), een daling van 1,9 procent tegenover vorig jaar. Het laatste kwartaal was voor het bedrijf het zwaarst. Toen kelderde de winst van 80,8 miljoen dollar naar een verlies van 214,9 miljoen dollar (plus 74,9 miljoen euro en min 199,4 miljoen euro).

Met deze resultaten verwacht VF Corp dat de omzet nagenoeg gelijk blijft of licht stijgt. Specifieke cijfers worden niet benoemd. Matt Puckett, Chief Financial Officer bij het bedrijf, voorspelt dat 2024 een jaar wordt ‘waarin vooruitgang wordt geboekt nu de lopende initiatieven resultaten beginnen op te leveren’. “Wij zullen ons concentreren op de uitvoering in een klimaat die op korte termijn steeds moeilijker wordt, met name in de Amerikaanse groothandel. We verwachten onze bedrijfsprestaties en financiële resultaten te verbeteren, met als hoogtepunten stijgende brutomarges, ebitda-groei en een sterke kasstroom”, aldus de CFO. “Ik blijf erop vertrouwen dat VF Corp goed gepositioneerd is om vanaf boekjaar 2024 weer duurzame en winstgevende groei te realiseren.”