Winst voor belasting van Bestseller neemt duik van 72 procent in boekjaar 2019/2020

De resultaten van het jaarverslag van Deense kledingmerk Besteller A/S zijn onverwacht positief in relatie tot de pandemie, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het verslag over boekjaar 2019/2020 bevat slecht een kleine omzetdaling. Het resultaat voor belastingen draaide echter met 72 procent. In boekjaar 2019/19 behaalde de groep 7 procent meer omzet dan het financiële boekjaar daarvoor, met een omzet van 3,5 miljard euro.

Het jaarverslag toont een netto-omzet van 24,1 miljard Deense kronen (3,2 miljard euro), dit is een daling van 6,5 procent. Anders Holch Povlsen, CEO van Besteller, reageert met enthousiasme op de onverwachte cijfers: “Met het resultaat van dit jaar zijn we ver verwijderd van waar we onder normale omstandigheden hadden moeten zijn zijn. Maar rekening houdend met de huidige situatie en de enorme uitdagingen waar we mee zijn geconfronteerd kunnen we alleen maar trots en tevreden zijn.” Verder kijkt Povlsen positief naar de toekomst: “In het huidige boekjaar verwachten we verdere groei van het bedrijf, en zullen we blijven versnellen en investeren in duurzaamheid en digitalisering die — voor een groot deel — de koers bepalen voor de ontwikkeling van Bestseller.”

Bestseller A/S is het moederbedrijf van de merken Jack & Jones, Vero Moda, Vila, Juna Rose, Only, Only & Sons, Kids Only, Only Play, Only Carmakoma, Jacqueline de Yong, Selected Femme/Homme, Name It, LMTD, Noisy May, Object, Pieces, Y.A.S., Mamalicious en Produkt.

Beeld: Selected Femme