Winst voor Esprit plus terugkeer naar Aziatische markt

Esprit Holdings Ltd. heeft over het afgelopen boekjaar voor het eerst sinds lange tijd weer winst gemaakt. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de groep in 2021 een nettowinst van ongeveer 370 miljoen Hong Kong dollar (omgerekend 43 miljoen euro) heeft behaald, aldus Esprit maandag in een verklaring. De laatste keer dat het bedrijf winst rapporteerde, was in het boekjaar dat eind juni 2017 eindigde. Daarna volgden jaren met grote verliezen en herstructurering.

Door een verschuiving van het einde van het boekjaar van eind juni naar eind december is een like for like vergelijking niet mogelijk. Over de periode van juli tot december 2020 werd in ieder geval een nettoverlies van ongeveer 414 miljoen Hongkongse dollar geboekt. In het eerste halfjaar van 2021 werd de omwenteling zichtbaar en een nettowinst van 121 miljoen Hong Kong dollar behaald (13,7 miljoen euro).

Esprit dankt de winstgevendheid aan verschillende zaken: zo zijn zowel de verkoop als de brutomarge aanzienlijk gestegen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen ook "efficiënte kosten beheersingsmaatregelen" doorgevoerd, het voorraadbeheer is verbeterd en de inkomsten uit e-commerce zijn verhoogd. De groep zal op 29 maart de definitieve gecontroleerde resultaten over 2021 bekendmaken.

Nieuwe directie voor Esprit

Het modemerk heeft tevens een nieuwe directie gepresenteerd, waaronder de chief executive, chief financial officer, chief product officer en een chief digital and marketing officer met als hoofdtaak "het merk wakker te schudden" voor een internationale comeback.

Foto: Esprit. Van links naar rechts: Sang Langill, chief product officer; Brian Wong, chief financial officer; William Pak, chief executive officer; Larry Luk, chief digital and marketing officer and Christin Chiu, executive director and chair

William Pak is de nieuwe ceo. Hij wordt door het merk omschreven als een "doorgewinterd zakelijke leider" en werd in oktober 2021 aangesteld als de interim ceo. Naast Pak is Brian Won aangesteld als chief financial officer, Sang Langill, die in december 2021 werd benoemd tot chief product officer, en Larry Luk, die eerder werkte bij L'Oréal en Calvin Klein als chief digital and marketing officer.

In een verklaring zei het bestuur van Esprit dat het "vertrouwen" heeft in de capaciteiten van het nieuwe leiderschapsteam "om het merk nieuw leven te blazen en van Esprit's terugkeer naar de Aziatische markt en ook de ambitieuze e-commerce strategie een succes te maken". Esprit sloot in 2020 alle winkels in Azië buiten China.

Esprit neemt nu tevens de collecties onder de loep en ziet een opgefrist aanbod als onderdeel van de nieuwe groeistrategie. Ook wordt gewerkt aan een verbeterd nieuw omnichannel ecosysteem. De nieuwe strategie is gericht op "het opbouwen van langdurige relaties met klanten die inspireren en de gemeenschap bevorderen, terwijl we ons bewust blijven van en inzetten voor de impact op de samenleving en de planeet," voegde het merk eraan toe.

Esprit, dat in 1968 in Californië werd opgericht door Doug Tompkins en Susie Buell, heeft een turbulente tijd achter de rug, waaronder de exit van Anders Kristiansen als chief executive in december 2020. De ommekeer van verlies naar winstgevendheid over de eerste helft in 2021 was het eerste goede nieuws in vier jaar tijd.