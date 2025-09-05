Winst Zegna Groep stijgt met 53 procent in eerste helft 2025

De Ermenegildo Zegna Groep realiseerde een winst van 47,9 miljoen euro in de eerste helft van 2025. Dit is een stijging van 53 procent ten opzichte van de 31,3 miljoen euro winst in de eerste helft van 2024. De gecorrigeerde EBIT bedroeg 68,7 miljoen euro, vergeleken met 80,9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet bedroeg 927,7 miljoen euro, een daling van 3,4 procent op jaarbasis en 2 procent organisch. De directe verkoop aan consumenten (direct-to-consumer) liet een significante organische groei van 6 procent zien.

Resultaten tonen kracht strategische visie direct-to-consumer

“De resultaten van de eerste helft van 2025 bevestigen de kracht van onze strategische visie om de directe verkoop aan consumenten te versterken en de operationele efficiëntie van de winkels van onze drie merken te verhogen”, aldus CEO Ermenegildo ‘Gildo’ Zegna in een verklaring. “Tegelijkertijd blijven we investeren in strategische projecten die onze langetermijngroeidoelstellingen ondersteunen. In dit kader zijn we tevreden met de operationele resultaten van Zegna, waar een verbeterde operationele hefboomwerking en gedisciplineerde uitvoering hebben geleid tot een stijging van de gecorrigeerde EBIT-marge met 1,5 procentpunt. Deze solide basis heeft de negatieve impact op het bedrijfsresultaat, als gevolg van de strategische transformatie bij Thom Browne en Tom Ford Fashion, gemitigeerd.”

“Dankzij de kracht van onze toeleveringsketen, de authenticiteit van onze merken en vooral de helderheid van onze visie en het talent van ons team, blijven we ons richten op het behalen van de doelstellingen voor 2027, ondanks de uitdagingen in de sector en de valutadruk”, voegde de CEO toe.

Het management meldt een gecorrigeerde EBIT voor Zegna van 94,4 miljoen euro, met een gecorrigeerde EBIT-marge van 14,3 procent ten opzichte van 12,8 procent in de eerste helft van 2024. De gecorrigeerde EBIT van Thom Browne bedroeg 4,5 miljoen euro, met een marge van 3,5 procent vergeleken met 12,1 procent een jaar eerder. Tom Ford Fashion realiseerde een negatieve gecorrigeerde EBIT van 19,4 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 11,9 miljoen euro in de eerste helft van 2024.

De vrije kasstroom was in de eerste helft van 2025 negatief met 23,1 miljoen euro, vergeleken met een negatieve 6,6 miljoen euro in dezelfde periode in 2024. Deze verslechtering is hoofdzakelijk te wijten aan een lagere kasstroomgeneratie uit operationele activiteiten. De netto financiële schuld bedroeg 92,1 miljoen euro op 30 juni 2025, vrijwel gelijk aan 31 december 2024.

Inzet voor traceerbaarheid

Het bedrijf investeert al langere tijd in de toeleveringsketen, duurzaamheid en traceerbaarheid. De weg naar traceerbaarheid begint in Oasi Zegna, een natuurgebied van honderd vierkante kilometer in de Italiaanse Alpen. Met een oppervlakte dertig keer zo groot als Central Park in New York, belichaamt Oasi Zegna de waarden van de oprichter van de groep, die zijn droom van een betere toekomst nastreefde door in harmonie te werken met de natuur, industrieën en lokale gemeenschappen.

Geïnspireerd door de oprichter streeft het bedrijf ernaar om de vezels Oasi Cashmere en Oasi Lino vanaf 2024 volledig traceerbaar en gecertificeerd te maken.

Ermenegildo Zegna Credits: Courtesy of Gruppo Zegna